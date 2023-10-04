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Американская бабуля в 104 года сиганула с парашютом, автоматически став старейшей парашютисткой в мире

Американская бабуля в 104 года сиганула с парашютом, автоматически став старейшей парашютисткой в мире

Автор:
04 октября 2023 08:13
Сообщество : Жизнь
Метки: Видео   бабушка   в мире   высота   люди   парашют   фото   
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И заявила, что скоро получит сертификат от Книги рекордов Гиннеса

Женщина прибыла в аэропорт Чикаго в ходунках, которые оставила у трапа самолета, а прыгала в тандеме с опытным парашютистом. После приземления Хоффнер поделилась, что произошедшее с ней было "восхитительным и чудесным".

Она также добавила, что "возраст — это всего лишь число", и сказала, что следующим ее приключением станет полет на воздушном шаре.

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Метки: Видео   бабушка   в мире   высота   люди   парашют   фото   
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Alex 42 минуты назад
Бабушке терять уже нечего )
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ruslan d 21 минуту назад
Крутая бабуля , в жизни бы не прыгнул )))
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