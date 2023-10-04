Американская бабуля в 104 года сиганула с парашютом, автоматически став старейшей парашютисткой в мире

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И заявила, что скоро получит сертификат от Книги рекордов Гиннеса
Женщина прибыла в аэропорт Чикаго в ходунках, которые оставила у трапа самолета, а прыгала в тандеме с опытным парашютистом. После приземления Хоффнер поделилась, что произошедшее с ней было "восхитительным и чудесным".
Она также добавила, что "возраст — это всего лишь число", и сказала, что следующим ее приключением станет полет на воздушном шаре.
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