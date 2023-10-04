В Индии врачи извлекли из желудка 35-летнего мужчины 60 различных предметов

«При проведении рентгена мы обнаружили медальоны, цепочки, гайки, болты, наушники и множество других предметов внутри желудка», — сказал директор больницы Моги — Аджмер Сингх Калра.

Выяснилось, что мужчина страдает пикацизмом — расстройством пищевого поведения, при котором люди испытывают непреодолимое желание поедать несъедобные вещи. При этом близкие пациента не знали о его проблеме.

Мужчине потребовалась операция по извлечению предметов. Она продлилась три часа. «Поскольку он ел острые предметы, у него были серьезные раны в желудке», — рассказал Калра.

Операция прошла успешно, однако состояние пациента все еще оценивается как критическое. Он пока подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.