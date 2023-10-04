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В&nbsp;Индии врачи извлекли из&nbsp;желудка 35-летнего мужчины 60 различных предметов

В Индии врачи извлекли из желудка 35-летнего мужчины 60 различных предметов

Автор:
04 октября 2023 08:27
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Индия   Предметы   в мире   желудок   люди   новости   операция   удивительно   
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Пациент пришел к медикам с болями в животе, которые продолжались в течение двух лет. Врачи отправили мужчину, у которого также наблюдалась высокая температура, на рентген.

«При проведении рентгена мы обнаружили медальоны, цепочки, гайки, болты, наушники и множество других предметов внутри желудка», — сказал директор больницы Моги — Аджмер Сингх Калра.


Выяснилось, что мужчина страдает пикацизмом — расстройством пищевого поведения, при котором люди испытывают непреодолимое желание поедать несъедобные вещи. При этом близкие пациента не знали о его проблеме.


Мужчине потребовалась операция по извлечению предметов. Она продлилась три часа. «Поскольку он ел острые предметы, у него были серьезные раны в желудке», — рассказал Калра.


Операция прошла успешно, однако состояние пациента все еще оценивается как критическое. Он пока подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

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Метки: Индия   Предметы   в мире   желудок   люди   новости   операция   удивительно   
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3  комментария
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19k
anpetrof Полчаса назад
Интересно, что он этим закусывал?
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Yapon_otez 4 минуты назад
Да некоторые вещи может запивал машинным маслом.
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Rubiroid_47 12 минут назад
Вы там сумасшедшие что ли все?
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