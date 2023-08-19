В Краснодаре мужчина поссорился с мамой и залез на электрический кабель — так он хотел привлечь ее внимание

Появились характеристики Р-ФОН

В подмосковном Егорьевске неадекват заявился в пункт выдачи Wildberries и начал угрожать сотруднице

Мужчина узнаёт, что анонимным донором почки была его дочь

Трюк с топориком чуть не закончился трагедией

"Нашествие" пьяных енотов, громящих дома и поедающих домашнюю живность случилось в Германии

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