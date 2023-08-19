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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 604 поста • 36 подписчиков подписаться
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В Краснодаре мужчина поссорился с мамой и залез на электрический кабель — так он хотел привлечь ее внимание

В Краснодаре мужчина поссорился с мамой и залез на электрический кабель — так он хотел привлечь ее внимание

Автор:
19 августа 2023 09:47
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   в мире   краснодар   люди   мужчина   неадекват   новости   провода   
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38-летний мужчина начал вести себя неадекватно: лазить по гаражам, бросать камни в автомобили, а затем и во все полез на дорожный знак. Оттуда перелез на провод и повис в пяти метрах над землей.

Сделал несколько вольных упражнений из спортивной гимнастики и упал на дорогу. Медики увезли его в больницу в наручниках. Полиция проводит проверку.

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Метки: Видео   в мире   краснодар   люди   мужчина   неадекват   новости   провода   
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11  комментариев
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14k
Kostick 49 минут назад
38 лет парень? да ещё и с мамой поссорился? знатный жених)))))
зы видать нагоняй от мамки получил, что мусор не вынес)
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2k
Vovan Petroff 47 секунд назад
Да просто шапку не хотел одевать.
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1k
КАКАнгел Минуту назад
вот еще 1 эмоциональный инвалид- жертва яжематеринства . В большинстве психологических проблем виноваты матери.
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1k
Igor Grishaev 6 минут назад
Большой мальчик-то по виду. Пора бы и повзрослеть.
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33k
Юр21 Полчаса назад
38-ми летний парень?! Почти мальчик, видимо школу паренёк недавно закончил...
Надо было сбить выстрелом, что существу мучиться...
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80k
Доктор Джонс Полчаса назад
Слабак! Вот на такие опоры ему нужно было залезть:
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