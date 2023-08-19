В Краснодаре мужчина поссорился с мамой и залез на электрический кабель — так он хотел привлечь ее внимание

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38-летний мужчина начал вести себя неадекватно: лазить по гаражам, бросать камни в автомобили, а затем и во все полез на дорожный знак. Оттуда перелез на провод и повис в пяти метрах над землей.
Сделал несколько вольных упражнений из спортивной гимнастики и упал на дорогу. Медики увезли его в больницу в наручниках. Полиция проводит проверку.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
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зы видать нагоняй от мамки получил, что мусор не вынес)
Надо было сбить выстрелом, что существу мучиться...