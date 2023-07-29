Афроамериканец показал копам, на что способно его тело

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Оно способно на многое — парень фантастически гибкий.
Ролик стал вирусным, а у офисных работников, вечно сидящих у компьютера в позе креветки, вопросы к его спине
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Афроамериканец он у небинарных личностей (которых у нормальных людей принято называть 3,14дорасами).
« Гуттаперчевый мальчик» - из этой - же серии .