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Афроамериканец показал копам, на что способно его тело

Афроамериканец показал копам, на что способно его тело

Автор:
29 июля 2023 10:12
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Видео   США   америка   афроамериканец   в мире   гибкий   гибкость   копы   люди   тело   удивительно   
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Оно способно на многое — парень фантастически гибкий.

Ролик стал вирусным, а у офисных работников, вечно сидящих у компьютера в позе креветки, вопросы к его спине

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Метки: Видео   США   америка   афроамериканец   в мире   гибкий   гибкость   копы   люди   тело   удивительно   
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7  комментариев
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799
grigorenko vladislav Час назад
А его приятели за это время успели вынести всё из трёх соседних магазинов, загрузить барахло в патрульную машину и уехать...
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2k
Алексей 4 минуты назад
Жить захочешь-не так раскорячишься.
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11k
Летучий Мыш 24 минуты назад
Ух, чупакабра какая
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1k
Andrey G Полчаса назад
Негр. Это официальное литературное обозначение людей очень смуглого оттенка коды.
Афроамериканец он у небинарных личностей (которых у нормальных людей принято называть 3,14дорасами).
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9k
Гомерчик 36 минут назад
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7k
The Dude 42 минуты назад
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1k
WithU 45 минут назад
Эта «гибкость» , скорее всего ,- патология/ болезнь ,- дисплазия .
« Гуттаперчевый мальчик» - из этой - же серии .
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