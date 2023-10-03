Скандальный экс-депутат Редькин едва не утонул во время переправы через реку на Камчатке

Но двое людей, находившихся в грузовике, который тянул машину миллиардера, пропали без вести.
Вчера вечером в Усть-Большерецком районе во время переправы через реку Паужетку перевернулись грузовик "Урал" и внедорожник Land Cruiser, в котором вместе с четверыми товарищами находился бывший депутат Законодательного Собрания Камчатского края и миллиардер Игорь Редькин.
Как сообщают СМИ, из-за циклона мост через Паужетку смыло, но возвращавшиеся с дачи Редькин и компания решили рискнуть и переправиться при помощи грузовика, который тянул их внедорожник. В итоге сильный поток воды развернул обе машины и люди оказались в западне. До берега добрались лишь 5 человек, находившиеся в иномарке. Двое мужчин из "Урала", 65-летний местный житель Александр Карманов и 58-летний пассажир Сергей Горбачёв, пропали без вести. Спасатели начали поиски, но вероятность, что они отыщутся живыми крайне мала. Прокуратура Камчатского края и Следственный комитет начали проверку.
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Игорь Редькин — местная знаменитость. В прошлом "рыбный король" состоял в партии "ЕР", но его лишили членства в партии после случайного убийства человека в августе 2021 года. Местные СМИ сообщали, что Редькин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил поохотиться на медведей и выехал на снегоболотоходе на территорию, где запрещён отстрел животных. Там он убил одного медведя, а затем поднялся на возвышенность в районе свалки посёлка Озерновский. На суде Редькин утверждал, что нашёл на свалке цель при помощи тепловизионного прицела и не сомневался, что это был медведь. Он сделал три прицельных выстрела в светлую точку и, как оказалось, убил 30-летнего местного жителя, который выгружал металлолом. Суд не стал отправлять миллиардера в тюрьму, назначив ему лишь 9 месяцев ограничения свободы, а также выписал штраф в 60 тысяч за незаконную охоту.
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Сам то он не утонул- потому что эта субстанция не тонет
- Это когда с горной дороги сорвались 20 козлов. Но это не катастрофа...
А что такое катастрофа?
- Это когда с горной дороги сорвался автобус с 20 депутатами. Но это не беда.