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Скандальный экс-депутат Редькин едва не утонул во время переправы через реку на Камчатке

Скандальный экс-депутат Редькин едва не утонул во время переправы через реку на Камчатке

Автор:
03 октября 2023 18:05
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Камчатка   автомобили   миллиардер   река Паужетка   стихия   экс-депутат   
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Но двое людей, находившихся в грузовике, который тянул машину миллиардера, пропали без вести.

Вчера вечером в Усть-Большерецком районе во время переправы через реку Паужетку перевернулись грузовик "Урал" и внедорожник Land Cruiser, в котором вместе с четверыми товарищами находился бывший депутат Законодательного Собрания Камчатского края и миллиардер Игорь Редькин.

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Как сообщают СМИ, из-за циклона мост через Паужетку смыло, но возвращавшиеся с дачи Редькин и компания решили рискнуть и переправиться при помощи грузовика, который тянул их внедорожник. В итоге сильный поток воды развернул обе машины и люди оказались в западне. До берега добрались лишь 5 человек, находившиеся в иномарке. Двое мужчин из "Урала", 65-летний местный житель Александр Карманов и 58-летний пассажир Сергей Горбачёв, пропали без вести. Спасатели начали поиски, но вероятность, что они отыщутся живыми крайне мала. Прокуратура Камчатского края и Следственный комитет начали проверку.

Игорь Редькин — местная знаменитость. В прошлом "рыбный король" состоял в партии "ЕР", но его лишили членства в партии после случайного убийства человека в августе 2021 года. Местные СМИ сообщали, что Редькин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил поохотиться на медведей и выехал на снегоболотоходе на территорию, где запрещён отстрел животных. Там он убил одного медведя, а затем поднялся на возвышенность в районе свалки посёлка Озерновский. На суде Редькин утверждал, что нашёл на свалке цель при помощи тепловизионного прицела и не сомневался, что это был медведь. Он сделал три прицельных выстрела в светлую точку и, как оказалось, убил 30-летнего местного жителя, который выгружал металлолом. Суд не стал отправлять миллиардера в тюрьму, назначив ему лишь 9 месяцев ограничения свободы, а также выписал штраф в 60 тысяч за незаконную охоту.

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Метки: Видео   Камчатка   автомобили   миллиардер   река Паужетка   стихия   экс-депутат   
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5  комментариев
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169k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
Вытянули Редькина)
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6k
Евгений Д 44 минуты назад
Из за этого урода люди погибли.
Сам то он не утонул- потому что эта субстанция не тонет
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41k
Сергей Час назад
Непотопляемый какой то этот Редькин.
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10k
goshan_hmc Час назад
Что такое беда?
- Это когда с горной дороги сорвались 20 козлов. Но это не катастрофа...
А что такое катастрофа?
- Это когда с горной дороги сорвался автобус с 20 депутатами. Но это не беда.
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