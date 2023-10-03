Скандальный экс-депутат Редькин едва не утонул во время переправы через реку на Камчатке

Вчера вечером в Усть-Большерецком районе во время переправы через реку Паужетку перевернулись грузовик "Урал" и внедорожник Land Cruiser, в котором вместе с четверыми товарищами находился бывший депутат Законодательного Собрания Камчатского края и миллиардер Игорь Редькин.

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Как сообщают СМИ, из-за циклона мост через Паужетку смыло, но возвращавшиеся с дачи Редькин и компания решили рискнуть и переправиться при помощи грузовика, который тянул их внедорожник. В итоге сильный поток воды развернул обе машины и люди оказались в западне. До берега добрались лишь 5 человек, находившиеся в иномарке. Двое мужчин из "Урала", 65-летний местный житель Александр Карманов и 58-летний пассажир Сергей Горбачёв, пропали без вести. Спасатели начали поиски, но вероятность, что они отыщутся живыми крайне мала. Прокуратура Камчатского края и Следственный комитет начали проверку.