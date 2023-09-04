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Подвесной топливный бак истребителя F-4 рухнул на парковку в Анкаре

Подвесной топливный бак истребителя F-4 рухнул на парковку в Анкаре

Автор:
04 сентября 2023 16:04
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Анкара   Видео   Турция   автомобили   истребитель F-4   крушение   парковка   топливный бак   
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К счастью, пострадали только автомобили.

Участвовавший в авиационном фестивале истребитель-бомбардировщик F-4 Phantom II ВВС Турции в полёте над Анкарой потерял запасной топливный бак. Часть самолёта рухнула на парковку турецкой нефтяной госкорпорации TPAO, серьёзно повредив три автомобиля.

В Минобороны Турции заявили, что бак отвалился от истребителя по непонятной пока причине, расследование инцидента продолжается.


Часть истребителя F-4, принадлежащего нашему командованию ВВС, по неизвестной причине упала на открытой стоянке, принадлежащей TPAO, во время полета в небе над Анкарой

В военном ведомстве отметили, что по факту аварии будет проведена "подробная техническая экспертиза". Что касается самого F-4, то он без каких-либо последствий долетел и приземлился на базе в городе Эскишехир, который находится в 250 км от Анкары.

Первый полёт истребителя-бомбардировщика F-4 Phantom состоялся в далёком 1958 году. Американские ВВС сняли его с эксплуатации в 1986 году. Однако в ряде стран модернизированные F-4 продолжают нести службу. По некоторым данным, на вооружении турецких ВВС есть от 30 до 40 модифицированных истребителей F-4E-2020.

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Метки: Анкара   Видео   Турция   автомобили   истребитель F-4   крушение   парковка   топливный бак   
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20  комментариев
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5k
Sanar Час назад
Непонятно зачем лететь на показуху с ПТБ когда база в 250 км? ну хотя это же турки
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189
Александра С 17 минут назад
Цистерну чего не сбили?
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5k
Евгений Д 20 минут назад
ну на фото в небе это НЛО однозначно ?????
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33k
Юр21 58 минут назад
У мужиков от старости труха из задницы сыплется, а у древних самолётов отпадают баки.
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16k
куджо Час назад
О какой древний красавчик) эстетичный самолет
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87k
Татьяна Юсова Час назад
Развалился на ходу. Хорошо, что хоть бак без топлива, а то мог бы и взорваться.
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