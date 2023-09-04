Подвесной топливный бак истребителя F-4 рухнул на парковку в Анкаре

К счастью, пострадали только автомобили.
Участвовавший в авиационном фестивале истребитель-бомбардировщик F-4 Phantom II ВВС Турции в полёте над Анкарой потерял запасной топливный бак. Часть самолёта рухнула на парковку турецкой нефтяной госкорпорации TPAO, серьёзно повредив три автомобиля.
Источник:
В Минобороны Турции заявили, что бак отвалился от истребителя по непонятной пока причине, расследование инцидента продолжается.
Часть истребителя F-4, принадлежащего нашему командованию ВВС, по неизвестной причине упала на открытой стоянке, принадлежащей TPAO, во время полета в небе над Анкарой
Источник:
В военном ведомстве отметили, что по факту аварии будет проведена "подробная техническая экспертиза". Что касается самого F-4, то он без каких-либо последствий долетел и приземлился на базе в городе Эскишехир, который находится в 250 км от Анкары.
Первый полёт истребителя-бомбардировщика F-4 Phantom состоялся в далёком 1958 году. Американские ВВС сняли его с эксплуатации в 1986 году. Однако в ряде стран модернизированные F-4 продолжают нести службу. По некоторым данным, на вооружении турецких ВВС есть от 30 до 40 модифицированных истребителей F-4E-2020.
Источник:
- Перевернулся 10 раз на скорости в 200 км/ч и выжил: самая зрелищная авария на автогонках NASCAR
- День жестянщика по-турецки
- "Что за гадость?": на концерте в Турции Киркоров дал слушателям потрогать свой треугольный зад
- Концептуальный пост о парковках
- В Турции разбился российский пожарный самолет Бе-200