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"Чё стоите? Трясёт!": нереальное хладнокровие пенсионерок во время землетрясения на Камчатке восхитило соцсети

"Чё стоите? Трясёт!": нереальное хладнокровие пенсионерок во время землетрясения на Камчатке восхитило соцсети

Автор:
06 апреля 2023 08:04
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Камчатка   бабушки   видео   землетрясение   магазин   пенсионеры   стихия   хладнокровие   
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Подумаешь, какое-то землетрясение! Молочко для внуков само себя не купит!

Недавнее землетрясение на Камчатке доставило немало хлопот жителям региона. В соцсетях появились фото и видео последствий разгула стихии. Однако далеко не все проживающие там были напуганы. Соцсети восхищаются видео с пенсионерками, которые дисциплинированно остались стоять перед кассой в магазине, тогда как сотрудник продуктовой лавки предпочла убежать на улицу.


"Чё стоите? Трясёт же!" - кричит голос за кадром. "Пока бежите, все обвалится", – спокойно замечает одна из дам, не двигаясь с места. Старушки продолжили ждать, когда закончатся подземные толчки и они смогут без помех оплатить продукты.


Кстати, магазины тоже трясло - в соцсетях было много фотографий того, как выглядят супермаркеты после землетрясения. Это и не удивляет, ведь магнитуда толчков была солидной - 6,9.


Надеемся, что бравые бабушки не пострадали.

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Метки: Камчатка   бабушки   видео   землетрясение   магазин   пенсионеры   стихия   хладнокровие   
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15  комментариев
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28k
Ваня 2 часа назад
наших бабулек ничем не проймешь... они выиграли величайшие битвы - почта, поликлиника, пенсионный... а вы говорите - землетрясение какое-то...
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8k
Puans-on 19 минут назад
Она думала, что у неё просто давление подскочило и это ещё шатает.
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13k
Мистер Фикс 24 минуты назад
А ведь Фрэнк Хугербитс, который предсказал землетрясение в Турции, также предупреждал в начале марта, что на Камчатке произойдет землетрясение в 7-8 баллов.
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430
Артем Петухов Полчаса назад
Напугали ежа голой ж..ой :) наших бабуль таким не смутишь
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7k
rutt 38 минут назад
И не такое видели. Тоже мне невидаль- бутылки ходуном ходят.
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1k
Ksenia2 50 минут назад
Суровые камчатские бабушки
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32
Denis75 Час назад
Все гораздо проще. Им уже трудно ходить, поэтому лучше стоять и держаться за что-то. Меньше риск упасть! Опыт!
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10k
BWSHARK 2 часа назад
Я так понимаю, что авторы заголовки сами пишут... Ну если сам неграмотный, посмотри в копируемом тексте, как правильно пишется... (...на КамчаткЕ)
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25k
Влад 2 часа назад
Камчатские бабушки на своём веку столько этих трясучек повидали.....
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