"Чё стоите? Трясёт!": нереальное хладнокровие пенсионерок во время землетрясения на Камчатке восхитило соцсети

Подумаешь, какое-то землетрясение! Молочко для внуков само себя не купит!
Недавнее землетрясение на Камчатке доставило немало хлопот жителям региона. В соцсетях появились фото и видео последствий разгула стихии. Однако далеко не все проживающие там были напуганы. Соцсети восхищаются видео с пенсионерками, которые дисциплинированно остались стоять перед кассой в магазине, тогда как сотрудник продуктовой лавки предпочла убежать на улицу.
"Чё стоите? Трясёт же!" - кричит голос за кадром. "Пока бежите, все обвалится", – спокойно замечает одна из дам, не двигаясь с места. Старушки продолжили ждать, когда закончатся подземные толчки и они смогут без помех оплатить продукты.
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Кстати, магазины тоже трясло - в соцсетях было много фотографий того, как выглядят супермаркеты после землетрясения. Это и не удивляет, ведь магнитуда толчков была солидной - 6,9.
Надеемся, что бравые бабушки не пострадали.
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