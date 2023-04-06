"Чё стоите? Трясёт!": нереальное хладнокровие пенсионерок во время землетрясения на Камчатке восхитило соцсети

Недавнее землетрясение на Камчатке доставило немало хлопот жителям региона. В соцсетях появились фото и видео последствий разгула стихии. Однако далеко не все проживающие там были напуганы. Соцсети восхищаются видео с пенсионерками, которые дисциплинированно остались стоять перед кассой в магазине, тогда как сотрудник продуктовой лавки предпочла убежать на улицу.





"Чё стоите? Трясёт же!" - кричит голос за кадром. "Пока бежите, все обвалится", – спокойно замечает одна из дам, не двигаясь с места. Старушки продолжили ждать, когда закончатся подземные толчки и они смогут без помех оплатить продукты.



