9 месяцев тюрьмы: камчатскому миллиардеру-браконьеру, убившему человека, озвучили приговор

Камчатский суд приговорил к девяти месяцам заключения экс-депутата и бизнесмена Игоря Редькина по делу о случайном убийстве - такой приговор вынес судья Усть-Большерецкого суда Артём Архипович. Вообще-то, подразумевалось наказание в виде года лишения свободы, но подсудимый во время расследования содержался под домашним арестом, и поэтому срок уменьшили до 9 месяцев - сообщает ИА «Кам 24».

Преступление было совершено 2 августа 2021 года, когда на свалке у камчатского поселка Озерновский был убил выстрелом из карабина местный житель Андрей Толстопятов. Мужчина в тот момент собирал на свалке металлолом и не предполагал, что станет жертвой охотника. Через восемь дней в убийстве признался самый богатый человек Камчатки, депутат ЕР и предприниматель Игорь Редькин. Он пояснил, что стрелял в медведя, а почему-то попал в человека. Между тем, местные жители утверждают, что бизнесмен в тот момент был пьян. Его видели в посёлке с карабином, на дорогом вездеходе. Покружив по селу, он направился к свалке.

Как это было...