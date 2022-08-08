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9 месяцев тюрьмы: камчатскому миллиардеру-браконьеру, убившему человека, озвучили приговор

9 месяцев тюрьмы: камчатскому миллиардеру-браконьеру, убившему человека, озвучили приговор

Автор:
08 августа 2022 09:19
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   браконьерство   видео   медведь   преступление   приговор   редькин   случайное убийство   тюрьма   уголовное дело   
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Наш суд - самый гуманный суд в мире! Слегка перефразированная цитата из любимого фильма исключительно точно характеризует лояльность судебной системы, когда дело заходит о "денежных мешках".

Камчатский суд приговорил к девяти месяцам заключения экс-депутата и бизнесмена Игоря Редькина по делу о случайном убийстве - такой приговор вынес судья Усть-Большерецкого суда Артём Архипович. Вообще-то, подразумевалось наказание в виде года лишения свободы, но подсудимый во время расследования содержался под домашним арестом, и поэтому срок уменьшили до 9 месяцев - сообщает ИА «Кам 24».


Преступление было совершено 2 августа 2021 года, когда на свалке у камчатского поселка Озерновский был убил выстрелом из карабина местный житель Андрей Толстопятов. Мужчина в тот момент собирал на свалке металлолом и не предполагал, что станет жертвой охотника. Через восемь дней в убийстве признался самый богатый человек Камчатки, депутат ЕР и предприниматель  Игорь Редькин. Он пояснил, что стрелял в медведя, а почему-то попал в человека. Между тем, местные жители утверждают, что бизнесмен в тот момент был пьян. Его видели в посёлке с карабином, на дорогом вездеходе. Покружив по селу, он направился к свалке.


Как это было...

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История была запутанной. На выручку шефу пришла помощник депутата Ольга Струченко, которая даже попыталась слепить образ защитника. "В поселке Озерновский Камчатского края имеется проблема, поселок страдает от медведей. Игорь Владимирович, увидев, что несколько медведей направляются в сторону поселка со стороны свалки заброшенной, выдвинулся туда, чтобы спугнуть этих медведей, чтобы они не пришли в поселок", — цитируют Стученко СМИ.


Сначала следователи обвинили Редькина  в умышленном убийстве (ч. 1 статьи 105 УК РФ), однако в ходе расследования статью переквалифицировали и фигурант дела с тех пор проходил по ст. 109 (причинение смерти по неосторожности). После того, как Редькин попал под следствие, партийный мандат пришлось сдать. Однако финансовое благополучие у бизнесмена при этом не пошатнулось. Редькин является совладельцем ряда рыбопромышленных и авиационных предприятий, в частности, фирм «Витязь-Авто» и «Витязь-Аэро». В центре Петропавловска одна из компаний миллиардера строит отель. Так что побираться после отбывания наказания господину Редькину явно не придется.


Что касается приговора, то, как сообщают СМИ, у родственников убитого не было претензий. Судебное заседание состоялось в один день и прошло в обычном порядке. Сам судья никаких комментариев относительно мягкости приговора не дает. "Многочисленные экспертизы, проведенные следственным комитетом, однозначно доказали, что стрельба велась не по человеку, а по медведю. Также не подтвердился и факт употребления алкоголя в момент совершения выстрела", – цитирует сторону защиты местная пресса.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   браконьерство   видео   медведь   преступление   приговор   редькин   случайное убийство   тюрьма   уголовное дело   
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25  комментариев
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sos1960sos Час назад
Это вам не бумажными стаканчиками швыряться, тут понять и простить можно...
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1k
Игорь Меншиков 3 минуты назад
Обычного сельского охотника закатали бы по 105
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28k
Григорий 4 минуты назад
И конечно единорос. У нас есть другие партии, но как происходит мерзость, то не яблочник или СПС, а завсегда ЕдРо. Может их больше, но ощущение, что в их ряды выбирают за гадкость и мерзость, иначе не возьмут, ты должен выделяться по этим параметрам.
Ссылка youtu.be
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1k
Sergius SPb 5 минут назад
Преступление было совершено 2 августа 2021 года, когда на свалке у камчатского поселка Озерновский был убил выстрелом из карабина местный житель Андрей Толстопятов. Мужчина в тот момент собирал на свалке металлолом и не предполагал, что станет жертвой охотника.
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Диагноз ясен. На Камчатке медведей много и везде? Чего за ним в лес-то ехать?
А помойка для медведя что столовая дармовая. Вот туда и направился охотничек бухой(?).
Кстати,он один на медведя осмелился? А на свалке ходил местный абориген которого бухой охотник и принял за медведя, выстрел и прЮвет.
А может это была охота и не на медведя?
Сюжет из "Трудная мишень" так и напрашивается.
С другой стороны,говорят в сезон охоты в той же США очень много гибнут случайных людей во время охоты в лесу.
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2k
vagon1 6 минут назад
Не помню где, вроде, в Финляндии или Швейцарии: за нарушение правил дорожного движения дают штраф не фиксированный, а процентом от дохода.
Очень, я считаю, правильная практика.
Я бы к наказанию за большинство правонарушений, не только ПДД, но и уголовные, добавлял бы штраф в процентом отношении к доходу.
И чем выше доход- тем выше процент!
В наше время, особенно у богатых людей, лучше доходит через кошелек, чем через совесть.
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17k
scorpick 12 минут назад
И чо? Кого-то удивило? У нас дедок ходит, жена уж померла давно, а единственную дочку сбил пьяный полковник ФСБ. Так этот му.дак ещё в суд подал за причинение ущерба своему автомобилю. И ВЫИГРАЛ! "Пришёл к нему за совестью, а он из-за высоченного забора кричит: - Пошёл на.х.уй!". Сейчас дед ещё и под долгами. Справедливости ищите? Так нет её у нас.
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28k
Григорий 12 минут назад
Ну убил. Ему можно. Судья, небось, новый коттедж купил. А дети убитого проживут и так, мама прокормит.
Хотя не очень понятно - как стрельба из ружья стала убийством по неосторожности?Толкнул человека плечом, а тот с лестницы упал. Здесь специальный механизм для убийства, коий надо зарядь патроном, а после навести на человека и выстрелить. С х.уя-ли это "по неосторожности"?
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−173
Эдуард Сайфуллин 19 минут назад
Обвинили. Обвинили. Нужны доказательства. Запишите
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1k
Sergius SPb 20 минут назад
Пф,можно подумать за бугром миллиардеров судят "по всей строгости"...
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4k
brotherirk 21 минуту назад
я негодую! но все как обычно(
Ссылка www.youtube.com
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1k
lafonten Полчаса назад
Судьи назначаются президентом...
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26k
Ваня Полчаса назад
гнидовище... таких давно самих пора отстреливать...
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31k
Fat Lynx Полчаса назад
Мстить за бедолагу некому, посему закралась крамола в душу мою, что отделался сей бес вирой к казну судейскую и испугом малым.
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35k
Опаньки Полчаса назад
общественного порицания было бы достаточно
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26
Alex Varashev Полчаса назад
Ну что вы в самом деле, он же не осудил спецоперацию, не назвал ее войной, не высказался о том что Путин совершил ошибку, всего лишь убил кого-то ... можно было бы и штрафом ограничится ...
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10k
кот базилий Полчаса назад
"достойных" при власти людей и судят "особенно"
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869
Alex 38 минут назад
Да здравствует наш самый продажный суд. А потом эти твари удивляются, когда их говном называют
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15k
куджо 40 минут назад
Утром депутат встал и решил завалить кого нить безнаказанно! Так, комментаторы?
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11k
Кыся 43 минуты назад
То есть, выходит, что мужик собирал металл вместе с медведями? И ничего не насторожило?
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3k
Денис Час назад
А 8 дней он под капельницей кровь чистил чтобы ничего не нашли?
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59k
doker Час назад
Есть ЛЮДИ и есть человеки - "человеков" много, чего бы их не отстреливать?

Так повелось с седых времён,
Закон для тех, кто не умён...
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