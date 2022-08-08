9 месяцев тюрьмы: камчатскому миллиардеру-браконьеру, убившему человека, озвучили приговор

Наш суд - самый гуманный суд в мире! Слегка перефразированная цитата из любимого фильма исключительно точно характеризует лояльность судебной системы, когда дело заходит о "денежных мешках".
Камчатский суд приговорил к девяти месяцам заключения экс-депутата и бизнесмена Игоря Редькина по делу о случайном убийстве - такой приговор вынес судья Усть-Большерецкого суда Артём Архипович. Вообще-то, подразумевалось наказание в виде года лишения свободы, но подсудимый во время расследования содержался под домашним арестом, и поэтому срок уменьшили до 9 месяцев - сообщает ИА «Кам 24».
Преступление было совершено 2 августа 2021 года, когда на свалке у камчатского поселка Озерновский был убил выстрелом из карабина местный житель Андрей Толстопятов. Мужчина в тот момент собирал на свалке металлолом и не предполагал, что станет жертвой охотника. Через восемь дней в убийстве признался самый богатый человек Камчатки, депутат ЕР и предприниматель Игорь Редькин. Он пояснил, что стрелял в медведя, а почему-то попал в человека. Между тем, местные жители утверждают, что бизнесмен в тот момент был пьян. Его видели в посёлке с карабином, на дорогом вездеходе. Покружив по селу, он направился к свалке.
Как это было...
История была запутанной. На выручку шефу пришла помощник депутата Ольга Струченко, которая даже попыталась слепить образ защитника. "В поселке Озерновский Камчатского края имеется проблема, поселок страдает от медведей. Игорь Владимирович, увидев, что несколько медведей направляются в сторону поселка со стороны свалки заброшенной, выдвинулся туда, чтобы спугнуть этих медведей, чтобы они не пришли в поселок", — цитируют Стученко СМИ.
Сначала следователи обвинили Редькина в умышленном убийстве (ч. 1 статьи 105 УК РФ), однако в ходе расследования статью переквалифицировали и фигурант дела с тех пор проходил по ст. 109 (причинение смерти по неосторожности). После того, как Редькин попал под следствие, партийный мандат пришлось сдать. Однако финансовое благополучие у бизнесмена при этом не пошатнулось. Редькин является совладельцем ряда рыбопромышленных и авиационных предприятий, в частности, фирм «Витязь-Авто» и «Витязь-Аэро». В центре Петропавловска одна из компаний миллиардера строит отель. Так что побираться после отбывания наказания господину Редькину явно не придется.
Что касается приговора, то, как сообщают СМИ, у родственников убитого не было претензий. Судебное заседание состоялось в один день и прошло в обычном порядке. Сам судья никаких комментариев относительно мягкости приговора не дает. "Многочисленные экспертизы, проведенные следственным комитетом, однозначно доказали, что стрельба велась не по человеку, а по медведю. Также не подтвердился и факт употребления алкоголя в момент совершения выстрела", – цитирует сторону защиты местная пресса.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Диагноз ясен. На Камчатке медведей много и везде? Чего за ним в лес-то ехать?
А помойка для медведя что столовая дармовая. Вот туда и направился охотничек бухой(?).
Кстати,он один на медведя осмелился? А на свалке ходил местный абориген которого бухой охотник и принял за медведя, выстрел и прЮвет.
А может это была охота и не на медведя?
Сюжет из "Трудная мишень" так и напрашивается.
С другой стороны,говорят в сезон охоты в той же США очень много гибнут случайных людей во время охоты в лесу.
Очень, я считаю, правильная практика.
Я бы к наказанию за большинство правонарушений, не только ПДД, но и уголовные, добавлял бы штраф в процентом отношении к доходу.
И чем выше доход- тем выше процент!
В наше время, особенно у богатых людей, лучше доходит через кошелек, чем через совесть.
Хотя не очень понятно - как стрельба из ружья стала убийством по неосторожности?Толкнул человека плечом, а тот с лестницы упал. Здесь специальный механизм для убийства, коий надо зарядь патроном, а после навести на человека и выстрелить. С х.уя-ли это "по неосторожности"?
Но мне кажется, что там у миллиардера будет свора лучших адвокатов, которые найдут законные лазейки, что бы смягчить наказание.
А у нас тупо по-беспределу решают.
Так повелось с седых времён,
Закон для тех, кто не умён...