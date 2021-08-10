Депутат-миллиардер признался в убийстве человека

Владелец крупнейшей в России компании по переработке рыбы и по совместительству депутат законодательного собрания Камчатского края от "Единой России" Игорь Редькин признался, что случайно застрелил человека.





Признание Редькина распространила его представительница; в нем говорится, что бизнесмен в заботе о людях решил отпугнуть косолапых, что повадились навещать свалку рядом с поселком, но вместо этого ранил из ружья мужчину, приняв его за медведя.





"Вечером в поселке Озерновский я узнал о том, что на свалке бродит медведь, от которого могут пострадать местные жители. Я взял оружие и решил его отпугнуть. В сумерках выстрелил по медведю. Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице", - сообщил Редькин, добавив, что готов понести наказание.