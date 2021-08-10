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Депутат-миллиардер признался в убийстве человека

Депутат-миллиардер признался в убийстве человека (5 фото)

Автор:
10 августа 2021 12:55
Сообщество : Криминал
Метки: депутат   единая россия   камчатка   признание   убийство   
2121
5

По словам "рыбного короля", он перепутал человека с медведем.

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Метки: депутат   единая россия   камчатка   признание   убийство   
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37  комментариев
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3k
aleksander Час назад
Почему, блиать, рядом с посёлками свалки??
Там недалеко Япония, и почему-то на том несчастном острове нет свалок!
Хотя людей куча, а отходов ещё больше. Они их там перерабатывают в полностью автономных мусороперерабатывающих заводах, которые стоят посреди мегаполисов.
А у нас людей случайно убивают около свалок, перепутав с медведями!
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2k
americos 4 минуты назад
Результат дела вполне предсказуем. Родных погибшего задобрят или запугают, а скорее всего и то и другое одновременно. Дело будет закрыто судом в связи с возмещением ущерба и примирением сторон.
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29k
Головасыр коричнештанник Полчаса назад
не знаю конечно о правдивости данной новости, но приятно знать, что есть ещё достойные чинуши, готовые признать вину
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25k
Григорий Полчаса назад
У него 315 официальных только за этот год, да ему можно на людях кататься и половину поселка перестрелять. Очень достойный единорос.
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−27
Dd Полчаса назад
Теперь министром будет
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815
анатолий горленко Полчаса назад
Никогда так не врут, как перед выборами, во время охоты, и после рыбалки.
пс. не я сказал...
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3k
Иван 47 минут назад
Даже фильм такой был, богатые отстреливали бомжей.
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73
Алексей Воронин 49 минут назад
интересно, что дадут. Ведь если наказание будет незначительным, то, ну вы поняли, это будет означать, что для безнаказанного убийства человека предварительно надо вывезти на свалку
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7k
Siddis 56 минут назад
А зачем пневматическая винтовка на фото?
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8k
*Сергей* 57 минут назад
На сколько я помню запрещено стрелять в населенных пунктах и в радиусе 500м от них.
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−48
Zlaja ptica Час назад
Как-то не оперативно подсуетилась единая Россия. По логике он должен был выйти из партии за день до происшествия
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5k
Борис Карабанов Час назад
Хм... "Чтобы ОТПУГНУТЬ выстрелил ПО медведю"
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9k
harlamov Час назад
Депутаты Едра отстреливают мирных граждан...
В общем-то ничего нового. Мы давно к этому идем.
Еще очень символично, что на свалке.
Пока нищие рабочие бродят вокруг свалок, миллиардеры-депутаты постреливают по ним из своих джипов. Россия, епта. Дикий запад.
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4k
aleksei Час назад
Это ему адвокат такую версию придумал
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23k
Батончик с маком Час назад
Накидался до белочки и побежал на помойку медведей стрелять.
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585
Николай Краснов Час назад
Ничего нового. Очередная лживая и трусливая мразь.
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−44
гжегош цыбуля Час назад
2 года условно, а через месяц обратно в едро
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