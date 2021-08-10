Депутат-миллиардер признался в убийстве человека

По словам "рыбного короля", он перепутал человека с медведем.
Владелец крупнейшей в России компании по переработке рыбы и по совместительству депутат законодательного собрания Камчатского края от "Единой России" Игорь Редькин признался, что случайно застрелил человека.
Признание Редькина распространила его представительница; в нем говорится, что бизнесмен в заботе о людях решил отпугнуть косолапых, что повадились навещать свалку рядом с поселком, но вместо этого ранил из ружья мужчину, приняв его за медведя.
"Вечером в поселке Озерновский я узнал о том, что на свалке бродит медведь, от которого могут пострадать местные жители. Я взял оружие и решил его отпугнуть. В сумерках выстрелил по медведю. Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице", - сообщил Редькин, добавив, что готов понести наказание.
Инцидент произошел еще неделю назад, 2 августа. Но Редькина задержали только сегодня, 10 августа. Суд пока не избрал меры пресечения для депутата. Который, собственно, уже не депутат - Редькин заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов и выходит из партии "ЕР".
Игорь Редькин вместе с супругой владеют компанией "Витязь-Авто", которая занимается добычей и переработкой рыбы. Согласно декларации, за 2020 год бизнесмен заработал 315 миллионов рублей.
Тогда это не убийство, а причинение смерти по неосторожности— Третья Волна Дюны (@Fenring) August 10, 2021
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Там недалеко Япония, и почему-то на том несчастном острове нет свалок!
Хотя людей куча, а отходов ещё больше. Они их там перерабатывают в полностью автономных мусороперерабатывающих заводах, которые стоят посреди мегаполисов.
А у нас людей случайно убивают около свалок, перепутав с медведями!
пс. не я сказал...
В общем-то ничего нового. Мы давно к этому идем.
Еще очень символично, что на свалке.
Пока нищие рабочие бродят вокруг свалок, миллиардеры-депутаты постреливают по ним из своих джипов. Россия, епта. Дикий запад.