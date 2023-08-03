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На Камчатке задержали мужчину, который пытался продать 170 килограммов краба-стригуна

На Камчатке задержали мужчину, который пытался продать 170 килограммов краба-стригуна

Автор:
03 августа 2023 09:27
Метки: Видео   Камчатка   в мире   кондробанда   краб   краб-стригун   новости   
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Продукция была изъята. Также на территории Петропавловска-Камчатского обнаружен гараж-склад, в котором нашли свыше тонны замороженного краба без документации.

«Фигурант дела - 44-летний мужчина. Ему инкриминируется пункт «а» части 4 статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки, предусмотренной законодательством РФ», — сказали в полиции.


Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

Почти полторы тонны замороженного мяса краба изъяты на импровизированном складе, оборудованном в гараже в одном из микрорайонов Петропавловска-Камчатского.


Деликатес передан на ответственное хранение.

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Метки: Видео   Камчатка   в мире   кондробанда   краб   краб-стригун   новости   
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5  комментариев
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16k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Что-то мне подсказывает, что до склада ответственного хранения 0.5 тонны доедет, максимум.
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87k
7guest 8 минут назад
А у тех, кто будет "ответственно хранить" хари не полопаются?
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61k
doker Час назад
Крабовый бизнес - удел избранных.
Куда ему в "калашный ряд"...
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