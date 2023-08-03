На Камчатке задержали мужчину, который пытался продать 170 килограммов краба-стригуна

Продукция была изъята. Также на территории Петропавловска-Камчатского обнаружен гараж-склад, в котором нашли свыше тонны замороженного краба без документации.
«Фигурант дела - 44-летний мужчина. Ему инкриминируется пункт «а» части 4 статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки, предусмотренной законодательством РФ», — сказали в полиции.
Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.
Почти полторы тонны замороженного мяса краба изъяты на импровизированном складе, оборудованном в гараже в одном из микрорайонов Петропавловска-Камчатского.
Деликатес передан на ответственное хранение.
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Куда ему в "калашный ряд"...