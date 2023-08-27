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Перевернулся 10 раз на скорости в 200 км/ч и выжил: самая зрелищная авария на автогонках NASCAR

Перевернулся 10 раз на скорости в 200 км/ч и выжил: самая зрелищная авария на автогонках NASCAR

Автор:
27 августа 2023 10:08
Сообщество : Аварии
Метки: NASCAR   Видео   Райн Пирс   авария   автомобили   гонки   
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Пилот Райан Прис точно родился под счастливой звездой!

В Дейтоне на автогонках NASCAR произошла страшная авария, автомобиль весом в полторы тонны на скорости 200 км/ч столкнулся с другим гоночным автомобилем, кубарем вылетел с трассы и загорелся.


Но самое удивительное, что после такого сокрушительного полета пилот Райан Прис не погиб, он самостоятельно смог выбраться из искореженного горящего автомобиля и пересел в карету скорой помощи, которая увезла его в больницу.


NASCAR не предоставила немедленных обновлений, но примерно через два часа после страшной аварии Прис написал в твиттере: “Если ты хочешь стать гонщиком, тебе лучше быть жестким. … Я возвращаюсь ”.


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Метки: NASCAR   Видео   Райн Пирс   авария   автомобили   гонки   
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2  комментария
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179
Александра С 6 минут назад
Скорость превышать не стоит.
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1k
liveevil 6 минут назад
Не зря там самые мощные каркасы безопасности стоят
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