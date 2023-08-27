Перевернулся 10 раз на скорости в 200 км/ч и выжил: самая зрелищная авария на автогонках NASCAR

Пилот Райан Прис точно родился под счастливой звездой!
В Дейтоне на автогонках NASCAR произошла страшная авария, автомобиль весом в полторы тонны на скорости 200 км/ч столкнулся с другим гоночным автомобилем, кубарем вылетел с трассы и загорелся.
Но самое удивительное, что после такого сокрушительного полета пилот Райан Прис не погиб, он самостоятельно смог выбраться из искореженного горящего автомобиля и пересел в карету скорой помощи, которая увезла его в больницу.
NASCAR не предоставила немедленных обновлений, но примерно через два часа после страшной аварии Прис написал в твиттере: “Если ты хочешь стать гонщиком, тебе лучше быть жестким. … Я возвращаюсь ”.
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