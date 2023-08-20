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В Амурской области выпал разрушительный град размером с куриное яйцо

В Амурской области выпал разрушительный град размером с куриное яйцо

Автор:
20 августа 2023 16:18
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Амурская область   Видео   град   повреждения   стихия   ущерб   
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Местные заявляют, что такого они ещё не видели.

Град побил посевы, вынес стёкла в домах, помял машины.

Стихия не на шутку разбушевалась и главное было не оказаться в это время без крыши над головой. Но и она не всегда спасала:

По прогнозам синоптиков, ожидался лишь небольшой дождь. Но вышло как-то так.

К счастью, обошлось без жертв - люди вовремя поняли, что к чему и укрылись в домах.

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Метки: Амурская область   Видео   град   повреждения   стихия   ущерб   
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* Hahlov 39 минут назад
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Александр Сучков Полчаса назад
Нормальные льдинки, сцуко... Помню в Москве было такое.... По макушке под зонтом пару раз получил, пока прятался)))) Хоть зонт и навесы спасли. Были и машины побиты и окна и люди на ходу в голову получали...
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