В Амурской области выпал разрушительный град размером с куриное яйцо

Местные заявляют, что такого они ещё не видели.
Град побил посевы, вынес стёкла в домах, помял машины.
Стихия не на шутку разбушевалась и главное было не оказаться в это время без крыши над головой. Но и она не всегда спасала:
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К счастью, обошлось без жертв - люди вовремя поняли, что к чему и укрылись в домах.
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