"Внешность - не главное": спортсменка - о том, какой мужчина ей подойдёт для жизни и любви

Пусть внешне атлетка выглядит, как та, которая и в горящую избу войдёт, и хобот слону оторвать не испугается, она тоже хочет быть любимой и любящей. Спортсменка по имени Даша рассуждает о том, каким должен быть мужчина, который сможет завоевать её сердце.