"Внешность - не главное": спортсменка - о том, какой мужчина ей подойдёт для жизни и любви

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Девушки, которые не прогуливают тренировки в спортзале, как правило, обладают решительным характером. Между тем, они тоже мечтают о любви.
Пусть внешне атлетка выглядит, как та, которая и в горящую избу войдёт, и хобот слону оторвать не испугается, она тоже хочет быть любимой и любящей. Спортсменка по имени Даша рассуждает о том, каким должен быть мужчина, который сможет завоевать её сердце.
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Ну, не милашка ли?
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Да и... Это точно девушка, а не трансвестит?
НЕТ!
И хобот ему оторвёт"
(С)Почти Некрасов