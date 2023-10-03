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"Внешность - не главное": спортсменка - о том, какой мужчина ей подойдёт для жизни и любви

"Внешность - не главное": спортсменка - о том, какой мужчина ей подойдёт для жизни и любви

Автор:
03 октября 2023 17:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Девушка   атлетка   любовь   опрос   отношения   
1343
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Девушки, которые не прогуливают тренировки в спортзале, как правило, обладают решительным характером. Между тем, они тоже мечтают о любви.


Пусть внешне атлетка выглядит, как та, которая и в горящую избу войдёт, и хобот слону оторвать не испугается, она тоже хочет быть любимой и любящей. Спортсменка по имени Даша рассуждает о том, каким должен быть мужчина, который сможет завоевать её сердце.



Ну, не милашка ли?

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Метки: Видео   Девушка   атлетка   любовь   опрос   отношения   
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24  комментария
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169k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 49 минут назад
там же Адамово яблоко(кадык)
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47k
Крымчанка 3 секунды назад
У меня тоже такое ощущение что эта женщина не совсем женщина.
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4k
Волот 2 минуты назад
какой мужчина подойдет ? любой, кто убежать не сумеет
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9k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 12 минут назад
Бройлер ...
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11k
DumDum 12 минут назад
Нет. Не милашка.
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3k
poбт 15 минут назад
такая научит... х*уй сосать
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4
Илья 19 минут назад
Ради интереса б присунул… а так [мат]
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2k
Росомаха 39 минут назад
Такую бабу трахать, только конец тупить!
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9k
Гомерчик 45 минут назад
Все видео не покидало ощущение, что она Степана звать начнет....
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11k
Андрей Ма-С 52 минуты назад
на сатира похожа
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14k
Ivan 59 минут назад
"Внешность - не главное": спортсменка - о том, какой мужчина ей подойдёт для жизни и любвиПосмотреть
"Внешность - не главное": спортсменка - о том, какой мужчина ей подойдёт для жизни и любви
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16k
ss Час назад
Ей подойдёт только тот мужчина, который воспримет ЭТО как сексуальный объект. А это либо псих, либо πедераст... Впрочем, второй ей не подойдёт, так как ему не понравится отсутствие члена у полового партнёра. Так что остаётся только псих...
Да и... Это точно девушка, а не трансвестит?
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82k
Доктор Джонс Час назад
"Ну, не милашка ли?"
НЕТ!
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56k
dima423 Час назад
И че? В итоге походу получается та же содержанка у старого пердуна... "внешность не главное", "у меня появился мужчина который дал мне весь заработок который у меня щас есть"))
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3k
Василий Афиногенов Час назад
точно не транс?
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6
Александр К. Василий Афиногенов 37 минут назад
100% транс. Кадык и ямочка на подбородке( у женщин нет их)
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35k
Андрей Иванов Час назад
Лицо у неё - слон заранее сбежит
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