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Максимально честный ответ

Максимально честный ответ

Автор:
26 июня 2023 11:37
Метки: Видео   Девушка   внешность   красота   мнение   опрос   ответ   
2601
1
1

Девушка решила попросить парней на улице оценить ее внешность от 1 до 10. Ответ одного из прохожих её удивил.

Девушка не была готова к такой оценке.

Источник:

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Метки: Видео   Девушка   внешность   красота   мнение   опрос   ответ   
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27  комментариев
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12k
Евгений Час назад
- Девушка, вы замужем?
- Нет.
- А почему?
- Да я и не знаю... И пробуют, и хвалят, а не берут!
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4k
Chev Chelios 18 секунд назад
Заурядная девушка и оригинальный парень - нет, симпатяжка и жирдяй.
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48k
turyst Минуту назад
Ссылка youtu.be
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8k
Trenzel2003 8 минут назад
Каждый человек по своему уникален и оригинален. Абсолютно двух одинаковых быть не может.
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−2
Лолипоп 12 минут назад
зато он прям оригинальный - там такие на каждом шагу встречаются, под 150 кг.
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−2
Лолипоп Дмитрий 4 минуты назад
ну так эта пигалица тоже не оригинальность просила оценить. Если так разобраться - то многие как на одно лицо, в Китае вообще не отличишь одного от другого.
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11k
DumDum 13 минут назад
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1k
liveevil 14 минут назад
Полностью согласен с парнишкой! Вот у него оригинальности - килограмм на 250
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6k
Vladimir 19 минут назад
Нечто подобное я слышал несколько лет назад в Бюро пропусков, когда стайка моделей пыталась без документов попасть в павильон одной крупной выставки. Администратор не выдержал и повысил голос: "Заткнулись все, мартышки калиброванные"!
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46k
Aleksandr 20 минут назад
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31k
Ego sum qui sum Полчаса назад
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31k
Ego sum qui sum Полчаса назад
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2k
Alex 38 минут назад
Культурно опустил бабу
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4k
methos2 40 минут назад
Это стремление к оригинальности до добра не доведет...
И вообще это детская психология. Взрослые особи действуют стаей, потому как одиночка обречен.
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10k
Б.Касторский Час назад
Эталон мужской красоты оценил девушку, падкую на веяния моды и пытающуюся выглядеть как все. Мило!
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9k
Борис Карабанов Час назад
Ну, всё, теперь деваха себе во все ляжки какие-нибудь купола или розы набьёт.
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90k
Херанука Паибалу Час назад
красиво умыл
- ты кукла. не резиновая, но - кукла
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15k
Majul Час назад
Ну и в чем он не прав?
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