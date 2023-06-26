Максимально честный ответ

2601
1
1
Девушка решила попросить парней на улице оценить ее внешность от 1 до 10. Ответ одного из прохожих её удивил.
Девушка не была готова к такой оценке.
Источник:
Ссылки по теме:
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
Новости партнёров
реклама
- Нет.
- А почему?
- Да я и не знаю... И пробуют, и хвалят, а не берут!
Вот так, уже сложнее:
И вообще это детская психология. Взрослые особи действуют стаей, потому как одиночка обречен.
- ты кукла. не резиновая, но - кукла
И как раз уровень спокойствия, открытости и отсутствия некоего страха перед противоположным полом говорит как раз о том, что проблем с этим самым полом у него нет.