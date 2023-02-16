Трудности отношений: попытка поделиться сэндвичем с девушкой

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Если девушка решила обидеться, то её уже не остановить. Парень оказался в непростой ситуации, когда разделил сэндвич и предложил одну из частей своей второй половинке.
Чужой кусок всегда вкуснее
Когда девушка в очередной раз обиделась на тебя из-за пустяка.
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Ну я от коллектива отставать не стал, козлом отпущения быть не захотел и тоже от них слинял от греха подальше ))