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Трудности отношений: попытка поделиться сэндвичем с девушкой

Трудности отношений: попытка поделиться сэндвичем с девушкой

Автор:
16 февраля 2023 11:23
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Еда   Прикол   Сэндвич   Юмор   видео   обида   отношения   
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Если девушка решила обидеться, то её уже не остановить. Парень оказался в непростой ситуации, когда разделил сэндвич и предложил одну из частей своей второй половинке.

Чужой кусок всегда вкуснее

Когда девушка в очередной раз обиделась на тебя из-за пустяка.

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Метки: Девушка   Еда   Прикол   Сэндвич   Юмор   видео   обида   отношения   
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29  комментариев
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4k
Дмитрий ! 2 часа назад
Беги, глупец!
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1k
kehlalex Полчаса назад
это конечно постанова, но многие девушки именно так мозги своим парням и полощут...причем постоянно. И по правде говоря и мужики тоже такие бывают. Характер такой... от таких только бежать
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106
Pasha Panfilov kehlalex 15 минут назад
Ооо, это да, есть такие. Помню в женском коллективе работал, все женщины как женщины, ну и замужем давно, а в один отдел приехал - сидят плачутся, что прям никого нет, не то что замуж, переспать никто не хочет. Причем внешне вроде не страшные. Потом разобрались - они оказываются, мозг любят выносить. И все, кто их знает - шарахаются от них от чумы.
Ну я от коллектива отставать не стал, козлом отпущения быть не захотел и тоже от них слинял от греха подальше ))
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9k
Игорь Полчаса назад
говно-ролики добрались до Фишек
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6k
Компьютер DELL монитором 37 минут назад
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25k
Serg2001 43 минуты назад
Кажется я знаю, чем закончилась эта история. Они взяли камеру, посмотрели... "О! В этот раз вроде бы натурально сыграли. Давай скорее выкладывать"
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129
Sebastian Serg2001 18 минут назад
А что, кто-то мог подумать, что у них в машине камера постоянно салон снимает?
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32
Александр Шевченко 44 минуты назад
А парень молодец, технично отжал весь бутерброд, и ТП сама виновата в итоге.
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300
ghor Александр Шевченко 36 минут назад
В итоге, она с него отожмёт гораздо больше чем тот бургер стоил. )))) И одним рестораном он не отделается... ))))))))))
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1k
Куртуазный Маньерист 47 минут назад
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119
Lev A. 56 минут назад
Вот ,кроме шуток, неужели хоть кто-то поверит, что это не дешевая и дурно сыгранная постановка? Тик-ток головного мозга , называется.
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300
ghor Lev A. Полчаса назад
Какие же вы нудные! Но в жизни, всё именно так и происходит, вот и давайте посмеёмся на этим...))
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36k
Notan Blaine 59 минут назад
Актеры у которых еще нет Оскара. Полно роликов, где якоты "случайно" производят разные ситуации из жизни. Но по факту авторы просто собирают просмотры и заранее планируют такие ситуации.
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33k
ACU900 Час назад
Как говорится в мудрой узбекской пословице "на обиженных воду возят"
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202
данила беринский ACU900 2 минуты назад
да?
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25k
Serg2001 Час назад
Кто-то пойдет пешком на голодный желудок... )
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Комментарий удален. Причина: флуд
58k
289
ruslan d 2 часа назад
Вот и нафиг это надо ? Можно и одному похавать
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9k
Владимир 2 часа назад
Чую чувак ее часто подкалывал, раз такое недоверие.
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Dobriy drug

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