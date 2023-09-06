Должен ли мужчина платить на свидании?

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Представительница прекрасного пола рассказала, как она относится к утверждению, что мужчина должен платить за женщину на свидании.
Согласны ли вы с героиней ролика?
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Я считаю гендерные различия значимыми и необходимыми. А то развелось - феминистки, сексу@льные меньшинства, всякие оно и прочие небинарные личности.
Я за М и Ж! За самодостаточных людей с разными пиsьками со всеми вытекающими последствиями.
А с финансовыми вопросами вообще всё просто - мужчина должен платить за СВОЮ женщину, вот и всё. Т.е. за ту, с которой у него семейные отношения ( ну или какой-то современный эквивалент их), разумеется - разовый секс к этому не относится. Это семейное мероприятие. Есть ещё деловой обед - подчиняется нормам делового этикета ( вот это вот всё - кто пригласил и подобное). Есть - дружеский ( поделили всё на всех, или кто-то проставляется - тут уж как решили). И есть оплата услуг "леди с низкой социальной ответственностью" - она может быть как наликом, так и в виде еды/устройств/одежды. Вот и думайте. уважаемые дамы, в какую категорию вы хотите попасть
https://rutube.ru/video/7f043809b99949a96ec27552eaac51be/
А по делу, как я уже говорил, кто приглашает, тот и платит. Даже если это не свидание.
А как ещё лайки собирать? Это стабильная тема.
Но правила хорошего тона никто не отменял. Пропустить женщину, открыть ей дверь, помочь снять пальто - и тебе приятно и ей, это часть ухаживания.
А воду поменять в кулере - тоже она будет? Судя по ней, она эти 20 кг просто не поднимет.
Женщины в европейской культуре в социальном плане давно равны мужчинам. Но физически они всё равно слабее (исключения только подтверждают правило) и с этим тоже надо считаться...
Позвал девушку в ресторан на свидание? Плати. Или не [мат] и зови туда где потянешь. Просто кофе там попить и погулять или мороженое поесть не менее романтично. Но имей ввиду, то что ты выпендрился еще не гарантирует, что свидание пройдет хорошо и тебе дадут прям сразу после ресторана.
Нехрен выпендриваться и звать в ресторан.
Во-вторых, не вижу смысла на первое/первые свидания ходить по местам, достаточно дорогим для твоего бюджета. Более того, я бы сама вежливо отказалась и попыталась бы как-то "понизить градус" ,если бы мужчина звал меня по роскошным ресторанам на первых свиданиях. Лишнее это.
В-третьих, в любом случае я ВСЕГДА рассчитываю на самостоятельную оплату счета. Т.е. заказываю столько ,сколько готова оплатить сама. И не обломаюсь это сделать, если увижу, что мужчина настроен на раздельный счет. И даже счет за двоих, т.к. в жизни всякое бывает)
И в-четвертых, все это не значит ,Что я не буду делать своих выводов о том ,на сколько подходит мне конкретный мужчина в части его представлении об этикете, правилах хорошего тона, воспитании и общего "уровня развития". Собственно, он будет делать тоже самое на основе моих поступков и слов. А дальше мы либо схожи во взглядах и тогда вопрос кто платит не будет стоять, либо мы очень отличаемся и тогда нет смысла дальше тратить свое время.
за-то сделаете вывод о его платежеспособности и, соответственно, о бессмысленности дальнейших встреч
Знаки внимания, типа открыть дверь, пододвинуть стул, подарить цветочек - любая баба оценит, даже эта симпатичная курочка с видео.