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Должен ли мужчина платить на свидании?

Должен ли мужчина платить на свидании?

Автор:
06 сентября 2023 08:41
Метки: Видео   Девушка   женщина   мнение   отношения   свидание   
1757
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1

Представительница прекрасного пола рассказала, как она относится к утверждению, что мужчина должен платить за женщину на свидании.

Согласны ли вы с героиней ролика?

Источник:

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Метки: Видео   Девушка   женщина   мнение   отношения   свидание   
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39  комментариев
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6k
MLNV 2 часа назад
Никто никому ничем не ОБЯЗАН. Есть желание мужчины заплатить за женщину - платит, нет желания - каждый сам за себя, если договорились - платит она (хотя слабо себе представляю мужчину, позволившего это). Может быть это и пережитки, но у нас общество тяготеющее к традиционности. И да, я МОГУ САМА открыть дверь, подвинуть стул и платить за себя. Но мужчина пропускает меня вперед просто потому что я ЖЕНЩИНА. И мне приятно! Спасибо, я иду! Просто потому что я женщина. Да, некий галантный пережиток... Зато приятно и мне и ему.
Я считаю гендерные различия значимыми и необходимыми. А то развелось - феминистки, сексу@льные меньшинства, всякие оно и прочие небинарные личности.
Я за М и Ж! За самодостаточных людей с разными пиsьками со всеми вытекающими последствиями.
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27k
Matrosskin 5 минут назад
Хм, начала за здравие, закончила за упокой... Ну давайте ещё и здороваться не будем ( тоже же традиция из давних времён) и шапку в помещении не снимать ( многие, кстати и не снимают, видать - не понимают как смешно они выглядят, например, в спортивном зале в шапке), да бздануть на всю катушку можно уже - ну тоже просто физиологический процесс же. Есть пережитки, а есть элементарная вежливость и воспитание. Не надо путать.
А с финансовыми вопросами вообще всё просто - мужчина должен платить за СВОЮ женщину, вот и всё. Т.е. за ту, с которой у него семейные отношения ( ну или какой-то современный эквивалент их), разумеется - разовый секс к этому не относится. Это семейное мероприятие. Есть ещё деловой обед - подчиняется нормам делового этикета ( вот это вот всё - кто пригласил и подобное). Есть - дружеский ( поделили всё на всех, или кто-то проставляется - тут уж как решили). И есть оплата услуг "леди с низкой социальной ответственностью" - она может быть как наликом, так и в виде еды/устройств/одежды. Вот и думайте. уважаемые дамы, в какую категорию вы хотите попасть
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14k
? ? ? 14 минут назад
где ж такие водятся-то? где находится этот заповедник?

Ссылка youtu.be
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37k
russger 18 минут назад
Кстати, вот совпадение, как раз вчера наткнулся на ролик о свидании:

https://rutube.ru/video/7f043809b99949a96ec27552eaac51be/
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2k
Tambabashi 21 минуту назад
Как там в "Бронкской истории" проверяли девушку на "ту самую"... если она потянется открыть дверь в авто, то она та самая, если нет, то эгоистка
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37k
russger 22 минуты назад
оо, опять великий срач. Чёт давненько, почти месяц, не было этой темы))

А по делу, как я уже говорил, кто приглашает, тот и платит. Даже если это не свидание.
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29k
Ваня 24 минуты назад
ничего не понял - так она, что, шаурму (шаверму) не будет?..
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58k
Олег Полчаса назад
Пригласил девушку на первое свидание. Она "чисто случайно" встретила подружку и пришла с ней. Начали заказывать они с бутылки французского шампанского, морепродуткы и пр..... официант поворачивается ко мне, я ему скромно - один кофе и раздельный счёт. Девок как ветром сдуло
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7k
Алекс. К. Полчаса назад
Нашли проблему .Смешно .Я уже давно не мальчик , но мне приятно угостить симпатичную даму кофе или ещё чем - нибудь , поухаживать за ней ( двери , стул , пальто ).И дамы вроде не против . Если она рвётся заплатить пополам , ну хорошо .Вот за меня платить не надо . И вообще , можно просто эту тему обговорить и договориться. Раздули тут , панимашь, на пустом месте .
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7k
vasilykopkov Полчаса назад
Ну, во многом она права, платить можно и по договорённости.
Но правила хорошего тона никто не отменял. Пропустить женщину, открыть ей дверь, помочь снять пальто - и тебе приятно и ей, это часть ухаживания.
А воду поменять в кулере - тоже она будет? Судя по ней, она эти 20 кг просто не поднимет.
Женщины в европейской культуре в социальном плане давно равны мужчинам. Но физически они всё равно слабее (исключения только подтверждают правило) и с этим тоже надо считаться...
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1k
Просто чувак в интернете 37 минут назад
Миллиард первый раз обсасывают одну и туже тему.
Позвал девушку в ресторан на свидание? Плати. Или не [мат] и зови туда где потянешь. Просто кофе там попить и погулять или мороженое поесть не менее романтично. Но имей ввиду, то что ты выпендрился еще не гарантирует, что свидание пройдет хорошо и тебе дадут прям сразу после ресторана.

Нехрен выпендриваться и звать в ресторан.
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4k
699
Takerey Час назад
Ну, во-первых, есть нормы этикета. Если мне говорят "пошли погуляем", то я иду на прогулку и если вдруг случится зайти выпить кофе, то это подразумевает "каждый за себя". А вот если мне говорят "пошли поужинаем", то меня приглашают ужинать. Кто приглашает, тот платит. Если это предложу я, то платить буду я.
Во-вторых, не вижу смысла на первое/первые свидания ходить по местам, достаточно дорогим для твоего бюджета. Более того, я бы сама вежливо отказалась и попыталась бы как-то "понизить градус" ,если бы мужчина звал меня по роскошным ресторанам на первых свиданиях. Лишнее это.
В-третьих, в любом случае я ВСЕГДА рассчитываю на самостоятельную оплату счета. Т.е. заказываю столько ,сколько готова оплатить сама. И не обломаюсь это сделать, если увижу, что мужчина настроен на раздельный счет. И даже счет за двоих, т.к. в жизни всякое бывает)
И в-четвертых, все это не значит ,Что я не буду делать своих выводов о том ,на сколько подходит мне конкретный мужчина в части его представлении об этикете, правилах хорошего тона, воспитании и общего "уровня развития". Собственно, он будет делать тоже самое на основе моих поступков и слов. А дальше мы либо схожи во взглядах и тогда вопрос кто платит не будет стоять, либо мы очень отличаемся и тогда нет смысла дальше тратить свое время.
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542
ruslan d Час назад
Да все по желанию конечно , но по идее если приглашаешь , то платишь . Ну и насколько ты хочешь расположить к себе человека , тоже важно.
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5k
Дмитрий ! Час назад
Бабы должны забыть словосочетание "мужик должен".
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15k
Kostick 2 часа назад
первое свидание должно быть в таком месте, чтобы можно было без лишних условностей его прекратить. мало ли, в реале стало понятно, что это не имеет перспектив, и нахрена дожёвывать салаты и прочие коктейли? потом чертыхаясь платить, яжемужыг! )) как и веники, ныне на каждом углу цветочные магазины, и стремительная доставка. возникла химия, сильвупле вам лютиков, и прочих плезиров.
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62k
doker 2 часа назад
Кто приглашает к себе домой на ужин - тот готовит, кто приглашает в ресторан - тот платит. Чего непонятного?
Знаки внимания, типа открыть дверь, пододвинуть стул, подарить цветочек - любая баба оценит, даже эта симпатичная курочка с видео.
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21k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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