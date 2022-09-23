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Как в разные века мужчины отпрашивались у своих жён

Как в разные века мужчины отпрашивались у своих жён

Автор:
23 сентября 2022 09:14
Сообщество : Юмор
Метки: sketch   Юмор   видео   любовь   отношения   прикол   семья   
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Короткая юмористическая сценка актёра Максима Логинова о том, как в разные периоды нашего прошлого мужья отпрашивались у своих жён.
Как мужья отпрашивались у своих жён на посиделки с мужиками.

Источник:

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Метки: sketch   Юмор   видео   любовь   отношения   прикол   семья   
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1  комментарий
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6k
Алексей 41 минуту назад
Ну хоть мозг не выносит, и то хорошо!
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