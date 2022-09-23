Как в разные века мужчины отпрашивались у своих жён

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Короткая юмористическая сценка актёра Максима Логинова о том, как в разные периоды нашего прошлого мужья отпрашивались у своих жён.
Как мужья отпрашивались у своих жён на посиделки с мужиками.
Источник:
АНТИФИШКИ
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