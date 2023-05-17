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Попытка посмотреть фильм с девушкой после тяжелого рабочего дня

Попытка посмотреть фильм с девушкой после тяжелого рабочего дня

Автор:
17 мая 2023 11:00
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Прикол   Юмор   видео   отношения   парень   усталость   фильм   
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Тот самый момент, когда пришёл с работы уставший и хочешь посмотреть фильм со своей девушкой в тишине. Однако скоро выясняется, что у второй половинки на тебя другие планы.

Когда просто хотел посмотреть фильм с девушкой.

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Метки: Девушка   Прикол   Юмор   видео   отношения   парень   усталость   фильм   
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9  комментариев
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37k
Седой Час назад
Как правило, все наоборот...
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7k
Компьютер DELL монитором 21 минуту назад
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Джеймс Полчаса назад
долбанные тиктокеры... Хотя если считать что это всё воздействует на подсознание женщин - видео полезное )))
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28k
Юрьевич Полчаса назад
А что, без кепки не может?
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9k
Regerald 46 минут назад
Лучше так, чем фригидная...
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3k
sers Час назад
Неужели малолетки так выросли и такие инфантильные? Помню отпашеш сутки придёшь домой до вечера огород, ремонт. Только вечером в кровать, легкое соприкосновение, искра, и уже пожар на час. Где только силы брали?
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