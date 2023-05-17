Попытка посмотреть фильм с девушкой после тяжелого рабочего дня

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Тот самый момент, когда пришёл с работы уставший и хочешь посмотреть фильм со своей девушкой в тишине. Однако скоро выясняется, что у второй половинки на тебя другие планы.
Когда просто хотел посмотреть фильм с девушкой.
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