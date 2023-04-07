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Парень испытал постельную выносливость своей девушки

Парень испытал постельную выносливость своей девушки

Автор:
07 апреля 2023 08:41
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Курьезы   Прикол   Юмор   видео   любовь   отношения   парень   
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Девушка выяснила, что одна минута в постели — это не так уж и мало. Всего-то нужно было оказаться на месте парня.

Жёстче, еще жёстче

Парень дал возможность девушке почувствовать себя в шкуре мужчин в постели.

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Метки: Девушка   Курьезы   Прикол   Юмор   видео   любовь   отношения   парень   
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12  комментариев
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633
Сергей Час назад
Для полноты эксперимента надо после бара попробовать
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11k
Vampire Полчаса назад
Совсем мир с ума сошел. Скоро мужики будут лежать бревном, а бабы в них чем нибудь тыкать.
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710
Гиви 47 минут назад
В конце он с таким видом сказал: - Не, не мужик.
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358
Вася Васильев 48 минут назад
Какая-то ленивая... явно в зал не ходит ))
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2k
Walther 49 минут назад
Побудьте же и вы в ментовской шкуре,
Тогда поймете каково работать в МУРе!
В. Высоцкий
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17k
Nikita 57 минут назад
И это она на одной позе срезалась. .. А девчатам разные же подавай
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133
анатоль Час назад
тиктокер - горе в семье
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
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Дмитрий

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