Парень испытал постельную выносливость своей девушки

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Девушка выяснила, что одна минута в постели — это не так уж и мало. Всего-то нужно было оказаться на месте парня.
Жёстче, еще жёстче
Парень дал возможность девушке почувствовать себя в шкуре мужчин в постели.
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Тогда поймете каково работать в МУРе!
В. Высоцкий
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Побудьте день вы в милицейской шкуре -
Вам жизнь покажется наоборот.
Давайте ж выпьем за тех, кто в МУРе, -
За тех, кто в МУРе никто не пьет…
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