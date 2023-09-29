Ночное "стрельбище": трое мужчин с пистолетами устроили настоящий тир

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Камера домофона в Невском районе Петербурга сняла, как молодые люди стреляют по невидимой цели у входа в парадную.
Съемка велась в начале второго часа ночи 28 сентября видеокамерой, установленной у входа в одну из парадных дома №13/1 на улице Антонова-Овсеенко.
Мимо шли трое парней. Сперва один из них что-то выбросил в урну возле парадной, а затем двое других достали предметы, похожие на пистолеты, и принялись стрелять в направлении урны. Позже присоединился третий.
«Вот такие развлечения у нас на районе», - констатировала жительница дома, которую, видимо, побеспокоили выстрелы.
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