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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 764 поста • 41 подписчик подписаться
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Ночное "стрельбище": трое мужчин с пистолетами устроили настоящий тир

Ночное "стрельбище": трое мужчин с пистолетами устроили настоящий тир

Автор:
29 сентября 2023 10:37
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Камера домофона   люди   негатив   пистолет   тир   
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Камера домофона в Невском районе Петербурга сняла, как молодые люди стреляют по невидимой цели у входа в парадную.

Съемка велась в начале второго часа ночи 28 сентября видеокамерой, установленной у входа в одну из парадных дома №13/1 на улице Антонова-Овсеенко.


Мимо шли трое парней. Сперва один из них что-то выбросил в урну возле парадной, а затем двое других достали предметы, похожие на пистолеты, и принялись стрелять в направлении урны. Позже присоединился третий.


«Вот такие развлечения у нас на районе», - констатировала жительница дома, которую, видимо, побеспокоили выстрелы.

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Метки: Видео   Камера домофона   люди   негатив   пистолет   тир   
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4  комментария
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2k
Fiverknot 46 минут назад
Бородатые дети?
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5k
Rubiroid_47 Полчаса назад
Надеюсь в полицию видео передали.
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78
ruslan d 51 минуту назад
Без ствола не мужчина , пусть страйкбол , но все же ствол
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10k
Борис Карабанов 53 минуты назад
Да, чисто конкретный питерский сленг: "ПараднАЯ", "У нас НА районе". Всё чотко.
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