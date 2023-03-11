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Стальные нервы таксиста: яжбабушка устроила скандал

Стальные нервы таксиста: яжбабушка устроила скандал

Автор:
11 марта 2023 10:57
Сообщество : Таксисты
Метки: видео   детское кресло   клиент   люди   негатив   такси   яжбабушка   
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У водителя такси находилось детское кресло, но бабушка отказалась туда сажать ребенка и устроила скандал на ровном месте.

Вези меня мразь, козел!

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Метки: видео   детское кресло   клиент   люди   негатив   такси   яжбабушка   
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16  комментариев
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7k
rutt 2 часа назад
Мужик. Зачёт таксисту. Свиноматина их в детдом везла, вот ей и пофиг на то, что с ними случится может.
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49k
Войнов Полчаса назад
Таких свиноматок надо вносить в черный список для всех агрегаторов. Чтобы всю оставшуюся жизнь пешком ходила.
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45k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
таксист прав на 100500% есть децкое кресло сажайте или пешком топайте.
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28k
Ваня Полчаса назад
бабка вроде взрослый человек, в жизни пороху понюхала, а ведет себе как ссанная малолетка... воистину сказано - мудрость приходит со старостью, иногда старость приходит одна...
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4k
просто Дмитрий 39 минут назад
И если таких "КОЗ" в день... несколько???

А водителю... respect !
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31k
Slonyash 41 минуту назад
ПДД - есть ПДД, таксист прав.
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8k
Trenzel2003 53 минуты назад
Какая же быдло-баба! Не завидую мужу такую тещу иметь!
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6k
sedoisever 2 часа назад
Вот когда к таким мразям будут применять закон?
Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей;
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13k
Александр 2 часа назад
Тронулся, проехал 10 метров и резко тормоз в пол. Отлично помогает объяснить, для чего нужны ремни безопасности.
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