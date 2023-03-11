Стальные нервы таксиста: яжбабушка устроила скандал

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У водителя такси находилось детское кресло, но бабушка отказалась туда сажать ребенка и устроила скандал на ровном месте.
Вези меня
мразь, козел!
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А водителю... respect !
Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей;