Отведай, лампа проклятущая, силушки богатырской!

Злоумышленник привел осветительный прибор в полную негодность к использованию, а также причинил материальный ущерб.





Действия фигуранта квалифицированы по ст. 214 УК РФ (вандализм). Его привлечение к уголовной ответственности, а также возмещение причиненного преступлением ущерба на контроле в прокуратуре Московского метрополитена.



Ни один факт умышленного повреждения имущества, как на территории московского метрополитена, так и в другом общественном транспорте или в иных общественных местах не останется без должной правовой оценки", - сообщили в столичной прокуратуре.