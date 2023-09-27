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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 755 постов • 41 подписчик подписаться
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Отведай, лампа проклятущая, силушки богатырской!

Отведай, лампа проклятущая, силушки богатырской!

Автор:
27 сентября 2023 10:50
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Метро   Эскалатор   лампа   люди   негатив   сила есть ума не надо   
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36-летний мужчина, находясь на эскалаторе, работающем на спуск станции "Охотный ряд", действуя из хулиганских побуждений, выражая явное неуважение к обществу, умышленно нанес удар правой рукой по плафону осветительного прибора, уничтожив его и две лампы

Злоумышленник привел осветительный прибор в полную негодность к использованию, а также причинил материальный ущерб.

Действия фигуранта квалифицированы по ст. 214 УК РФ (вандализм). Его привлечение к уголовной ответственности, а также возмещение причиненного преступлением ущерба на контроле в прокуратуре Московского метрополитена.

Ни один факт умышленного повреждения имущества, как на территории московского метрополитена, так и в другом общественном транспорте или в иных общественных местах не останется без должной правовой оценки", - сообщили в столичной прокуратуре.


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Метки: Видео   Метро   Эскалатор   лампа   люди   негатив   сила есть ума не надо   
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19  комментариев
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17
Dimonio Час назад
Осторожнее в метро. Не стойте у края платформы. Психи активироаались.
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8k
Ntvl 4 минуты назад
походу его партнёр по гомосятине изменил с кем-то. Вот и бесится.
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9k
Trenzel2003 17 минут назад
Ну заплатит оно, это существо 5-10 тысяч. И что дальше?
А вот если бы за подобное деяние это существо заплатило бы 100 000 руб. Да еще и общественные работы в том же метро, да снятые на камеру, да что бы еще и в газетах морду оаспечатали, тогда осознание позора и финансовых потерь, заставило бы многих задумываться о последствиях!
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11k
Б.Касторский 38 минут назад
Вроде регулярно происходит подобное, вроде все понимают, что это уголовка и возмещение ущерба. Но все равно находятся те, кто готов рискнуть и показать удаль молодецкую. Вот смысл? Понимаю, что не посадят, но даже условный срок это некие ограничения и риски.
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13k
кот базилий 50 минут назад
Каждый день в метро хулиганят.
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5k
Rubiroid_47 Час назад
Видел разок как мужик пьяный загречил, склонился и головой такой плафон разбил, с самого верха эскалатора. Все эти стекла летели вниз звонко-звонко. Стрёмно!
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383
IDDQD_IDKFA Rubiroid_47 2 минуты назад
Да, звон там знатный стоит. 30 лет прошло, а до сих пор помню.
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