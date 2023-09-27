Отведай, лампа проклятущая, силушки богатырской!

36-летний мужчина, находясь на эскалаторе, работающем на спуск станции "Охотный ряд", действуя из хулиганских побуждений, выражая явное неуважение к обществу, умышленно нанес удар правой рукой по плафону осветительного прибора, уничтожив его и две лампы
Злоумышленник привел осветительный прибор в полную негодность к использованию, а также причинил материальный ущерб.
Действия фигуранта квалифицированы по ст. 214 УК РФ (вандализм). Его привлечение к уголовной ответственности, а также возмещение причиненного преступлением ущерба на контроле в прокуратуре Московского метрополитена.
Ни один факт умышленного повреждения имущества, как на территории московского метрополитена, так и в другом общественном транспорте или в иных общественных местах не останется без должной правовой оценки", - сообщили в столичной прокуратуре.
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А вот если бы за подобное деяние это существо заплатило бы 100 000 руб. Да еще и общественные работы в том же метро, да снятые на камеру, да что бы еще и в газетах морду оаспечатали, тогда осознание позора и финансовых потерь, заставило бы многих задумываться о последствиях!
Мы вот прошлой зимой нарезались с товарищем. Я еще стоял на ногах, а товарищ мой ... в общем, я его держал через подмышку... Пытались в центре Мск попасть в метро, они как увидели, что я его под руку веду, сразу сказали - нееет, не пустим... Ну, я быковать не стал, понимал, что пьяные и будет не к месту. В итоге отправил я его на такси домой, сам спустился второй раз попытать счастье. Встретился глазами с этим охранником, он утвердительно кивнул, я прошел турникет и отключился ... потом очнулся уже когда подъезжал к своей станции.
Так что сейчас фильтруют. Просто отсеивают оооочень пьяных.