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Житель Омска устроил стрельбу из пневматического пистолета и повредил чужой автомобиль

Житель Омска устроил стрельбу из пневматического пистолета и повредил чужой автомобиль

Автор:
31 августа 2023 09:21
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Россия   задержание   люди   омск   пистолет   пневматический пистолет   
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К полицейским в Омскве обратилась 41-летняя женщина с целью найти хулигана, который повредил стекло её автомобиля.

Находясь дома, женщина услышала несколько хлопков. Позже она обнаружила, что у её автомобиля марки Opel Mokka разбито заднее стекло. Материальный ущерб женщина оценила в 20 тысяч рублей. Стражи правопорядка просмотрели записи с камер видеонаблюдения и узнали, что в тот вечер мимо дома потерпевшей проходили двое мужчин. Один из них вытащил пистолет и начал стрелять в разные стороны. На опубликованном видео слышно, как рассыпалось стекло оставшегося за кадром автомобиля.

Вскоре стрелка нашли. Им оказался 35-летний местный житель, который ранее был судим за имущественные преступления и убийство в 2005 году. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Хулиганство».

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Метки: Видео   Россия   задержание   люди   омск   пистолет   пневматический пистолет   
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4  комментария
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16k
Совранский 2 часа назад
35 !!!! лет, ума нет((((
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22k
BiZ 47 минут назад
какая разница, чего он там признает?
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3k
Feathery 57 минут назад
З5 годиков, а в пистолетик не наигрался...
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28k
Lehoia 2 часа назад
Думаю скоро у него появится возможность пострелять по-взрослому. Если правда медкомиссию без психиатра проведут.
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