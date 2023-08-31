Житель Омска устроил стрельбу из пневматического пистолета и повредил чужой автомобиль

Находясь дома, женщина услышала несколько хлопков. Позже она обнаружила, что у её автомобиля марки Opel Mokka разбито заднее стекло. Материальный ущерб женщина оценила в 20 тысяч рублей. Стражи правопорядка просмотрели записи с камер видеонаблюдения и узнали, что в тот вечер мимо дома потерпевшей проходили двое мужчин. Один из них вытащил пистолет и начал стрелять в разные стороны. На опубликованном видео слышно, как рассыпалось стекло оставшегося за кадром автомобиля.

Вскоре стрелка нашли. Им оказался 35-летний местный житель, который ранее был судим за имущественные преступления и убийство в 2005 году. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Хулиганство».