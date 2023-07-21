В подмосковном Егорьевске неадекват заявился в пункт выдачи Wildberries и начал угрожать сотруднице

Посетитель пункта выдачи заказов Wildberries в Егорьевске угрожал сотруднице убийством. По словам очевидцев, неизвестный мужчина находился в неадекватном состоянии и заявил, что имеет при себе нож.





В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление личности и розыск правонарушителя», — говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.



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