В подмосковном Егорьевске неадекват заявился в пункт выдачи Wildberries и начал угрожать сотруднице

Одна минута, а жизнь перед глазами промелькнула. Речь-то уже идет не просто о бесконтрольных правилах, которые постоянно вводит компания, а о безопасности.
Посетитель пункта выдачи заказов Wildberries в Егорьевске угрожал сотруднице убийством. По словам очевидцев, неизвестный мужчина находился в неадекватном состоянии и заявил, что имеет при себе нож.
В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление личности и розыск правонарушителя», — говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.
Осторожно, в видео присутствует ненормативная лексика!
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А девушка не в первый раз что ли ? Сидит, молча на клаве заказ набивает....
Ждем следующего видео с этим кадром, но уже из других мест.