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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 448 постов • 25 подписчиков подписаться
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В подмосковном Егорьевске неадекват заявился в пункт выдачи Wildberries и начал угрожать сотруднице

В подмосковном Егорьевске неадекват заявился в пункт выдачи Wildberries и начал угрожать сотруднице

Автор:
21 июля 2023 09:26
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Wildberries   Видео   Егорьевск   люди   мужчина   неадекват   негатив   угроза   
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Одна минута, а жизнь перед глазами промелькнула. Речь-то уже идет не просто о бесконтрольных правилах, которые постоянно вводит компания, а о безопасности.

Посетитель пункта выдачи заказов Wildberries в Егорьевске угрожал сотруднице убийством. По словам очевидцев, неизвестный мужчина находился в неадекватном состоянии и заявил, что имеет при себе нож.


В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление личности и розыск правонарушителя», — говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.


Осторожно, в видео присутствует ненормативная лексика!

Источник:

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Метки: Wildberries   Видео   Егорьевск   люди   мужчина   неадекват   негатив   угроза   
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11  комментариев
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Vovki 2 часа назад
что тут говорить - на нары его
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9k
Antonium Полчаса назад
Тут ст. 282 УК РФ во всей красе. Но наши доблестные максимум административку пришьют.
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2k
Сергей Викторович Полчаса назад
Очередной упоротый наркоша. Государству давно пора взяться за наркоторговлю. И очень жестко. Чтобы не только наркоторговцев отправляли пожизненно на урановые рудники, но и каждого, кого хоть раз поймали под кайфом - ставили на учет, и надевали на браслеты с маячками, чтобы они были всегда под полным контролем.
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12k
Rus77 41 минуту назад
Набутыленный)
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8k
Гнев Укупника 51 минуту назад
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2k
RaiJu Час назад
Ашкенази это ж юде, правда дойче юде, но, как говорится, юде есть юде, унтерменьш
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15k
Shtoppi Час назад
чет последнее время в этом wildberries постоянно какая-то нездоровая движуха творится? мож там проверки провести какие-нить нужно? ))))))))
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10k
Vacony 2 часа назад
Это чем так надо накидаться и упороться ?
А девушка не в первый раз что ли ? Сидит, молча на клаве заказ набивает....
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23k
ЦСКА 2 часа назад
Ну так что? Ашкеназийца то приняли? На временное проживание в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Владимирской области, он набуровил....
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1k
Андрей Еделькин 2 часа назад
Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. На нары
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60k
pynh 2 часа назад

Ждем следующего видео с этим кадром, но уже из других мест.
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