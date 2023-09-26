В Москве вор спрятался в холодильнике, дождался закрытия магазина и обчистил кассу

В Москве задержали "хитромудрого" преступника, который прогуливаясь по столичному ТЦ "Парус", заглянул в магазин бытовой техники DNS и решил его обчистить. Решение он, видимо, принял, когда проходил мимо холодильников, в один из которых он и залез, чтобы дождаться завершения рабочего дня. Когда магазин опустел, 25-летний Юсуфжон выбрался из укрытия и так вжился в роль неуловимого вора из голливудских фильмов, что принялся ползать по полу, подкрадываясь к заветной кассе. Увы, но камеры всё равно зафиксировали его с ног до головы, а добыча оказалась менее чем скромной — в кассе было всего 8600 рублей.