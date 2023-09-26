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В Москве вор спрятался в холодильнике, дождался закрытия магазина и обчистил кассу

В Москве вор спрятался в холодильнике, дождался закрытия магазина и обчистил кассу

Автор:
26 сентября 2023 18:46
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Москва   Холодильник   вор   полиция   тц   
3316
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План оказался настолько гениальным, что меньше чем через час преступник уже сидел в отделе полиции.

В Москве задержали "хитромудрого" преступника, который прогуливаясь по столичному ТЦ "Парус", заглянул в магазин бытовой техники DNS и решил его обчистить. Решение он, видимо, принял, когда проходил мимо холодильников, в один из которых он и залез, чтобы дождаться завершения рабочего дня. Когда магазин опустел, 25-летний Юсуфжон выбрался из укрытия и так вжился в роль неуловимого вора из голливудских фильмов, что принялся ползать по полу, подкрадываясь к заветной кассе. Увы, но камеры всё равно зафиксировали его с ног до головы, а добыча оказалась менее чем скромной — в кассе было всего 8600 рублей.

Что ещё смешнее, прогуливающегося среди ночи неподалёку от торгового центра преступника полицейские задержали спустя 40 минут. Какое наказание ждёт трудолюбивого иностранного специалиста, не сообщается.

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Метки: Видео   Москва   Холодильник   вор   полиция   тц   
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15  комментариев
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5k
Евгений Д Час назад
Вот в СССР выпускался холодильник точно не помню марки "Омск" что ли, иль "Бирюса", или нет ??? Но там в дверях замочек-защелка который только снаружи за ручку открывался, изнутри хер. Читал в газетах что были случаи когда детишки там прятались и потом сидели пока не откроешь.
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58k
Олег 16 минут назад
какое красивое типично московское имя- Юфуджон
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10k
Seledochnik 37 минут назад
Не, ну так то чисто работал))))
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15k
Александр 40 минут назад
Вот, "тема" для адвоката: " Юсуфжон - уроженец южных стран, просто, перегрелся у себя дома, и приехал в Москву "охладиться", а тут, как назло, хорошая погода... Вот и пришлось лезть в холодильник... Ну а потом, когда "охладился", вспомнил, что денег на обратный билет нет, ну и..."
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155
Skywriter 44 минуты назад
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2k
Александр Долматов 50 минут назад
Юсуфжон... Коренной москвич, наверное.
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3k
Yus 2 часа назад
А у ДНС какие то свои, отдельные правила? Так то, при закрытии операционного дня, происходит изъятие всех денежных средств из операционных касс, пересчет денег и внесение в сейф главной кассы. Какие 8600 могли остаться в операционной кассе?
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316
Knives22 Yus 2 часа назад
На следующее утро деньги на размен, в районе тысячи мелочью и остальное мелкими купюрами.
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316
Knives22 Yus 2 часа назад
Где как, в конце смены снимается z отчет, кассир пересчитывает кассу, удобнее сразу отсчитать деньги оставить их в кассе, чем тратить на это время с утра.
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