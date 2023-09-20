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Столичный ТЦ «Времена года» эвакуируют из-за прорыва трубы

Столичный ТЦ «Времена года» эвакуируют из-за прорыва трубы

Автор:
20 сентября 2023 13:44
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Москва   Труба   времена года   кипяток   прорыв   торговый центр   тц   эвакуация   
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Пару месяцев назад, там было аналогичное происшествие. Тогда погибло 4 человека.

В Москве есть торговый центр - «Времена года». В июле этого года там прорвало трубу с кипятком и четверо людей буквально сварились заживо, 11 человек пострадало.

После трагедии, СК задержал подозреваемого - главного инженера Евгения Боткина.

Сегодня в ТЦ снова неспокойно. По данным SHOT, в центре прорвало трубу и затопило несколько магазинов.

Людей эвакуируют.

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Метки: Видео   Москва   Труба   времена года   кипяток   прорыв   торговый центр   тц   эвакуация   
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5  комментариев
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Alex 51 минуту назад
Дол**бов и воров жизнь ничему не учит.
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Борис Карабанов Полчаса назад
Хм... Главный виновник прошлой аварии задержан, а аварии не прекратились? Ну, что теперь делать-то? Ясен перец - задержать зам. главного инженера и так до тех пор, пока аварии не прекратятся. Хватит оказывать услуги не отвечающие требованиям безопасности!
Стоп!, а может быть, что-то при строительстве было не так? Да не! Бред!
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Knives22 Борис Карабанов 3 минуты назад
А инженерные коммуникации вдруг как то перестраиваются с посадкой их проектировщика?
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Sanar 38 минут назад
Людям важна стабильность, летайте уральскими авиалиниями и ходите в ТЦ «Времена года»
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2k
Максим Макашев 49 минут назад
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August

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