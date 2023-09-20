Столичный ТЦ «Времена года» эвакуируют из-за прорыва трубы

Пару месяцев назад, там было аналогичное происшествие. Тогда погибло 4 человека.
В Москве есть торговый центр - «Времена года». В июле этого года там прорвало трубу с кипятком и четверо людей буквально сварились заживо, 11 человек пострадало.
Источник:
После трагедии, СК задержал подозреваемого - главного инженера Евгения Боткина.
Сегодня в ТЦ снова неспокойно. По данным SHOT, в центре прорвало трубу и затопило несколько магазинов.
Источник:
Людей эвакуируют.
Источник:
Источник:
- В Москве экскаватор провалился в бомбоубежище
- Улицу в Москве затопило кипятком
- "Здесь тебе не мечеть!": девушка вызвала охрану, увидев, как мусульманин совершает намаз в ТЦ
- В столичном торговом центре произошла крупная авария, есть пострадавшие
- Всеобщая эвакуация глазами соцсетей
Стоп!, а может быть, что-то при строительстве было не так? Да не! Бред!