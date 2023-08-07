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В Москве пранкеры инсценировали похищение человека и поплатились

В Москве пранкеры инсценировали похищение человека и поплатились

Автор:
07 августа 2023 15:07
Сообщество : Криминал
Метки: prank   Видео   Москва   имитация   полиция   похищение   розыгрыш   
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Оказывается, эти горе-шутники в России ещё не перевелись.

Четыре молодых человека в возрасте от 19 до 23 лет в воскресенье вечером решили разыграть распугать людей на автобусной остановке на Псковской улице в Москве. Они подогнали к остановке микроавтобус, из которого вылез человек в маске, затолкал в кузов стоявшего неподалёку человека и скрылись.


Испуганные похищением человека очевидцы незамедлительно позвонили в дежурную часть ОМВД по району Лианозово. И уже через несколько часов шутники давали объяснения в отделе полиции.


"В ночное время суток в дежурную часть ОМВД России по району Лианозово поступило сообщение о том, что неизвестные в масках, подъехав на автомобиле к остановке, насильно посадили в салон стоявшего там мужчину и скрылись", — сообщили в МВД.

К счастью, передоросли-шутники догадались не похищать случайного человека с улицы, а "похитили" своего товарища. Поэтому пранкерам грозит лишь административное наказание по ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"). По данным полицейских, материалы дела уже отправлены суд.

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Метки: prank   Видео   Москва   имитация   полиция   похищение   розыгрыш   
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11  комментариев
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25k
AzuveR 46 минут назад
Любой пранкер, есть долбооб. Посмотрите на лица этих 4х утырков, на них не видно даже тени интеллекта.
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16k
Shtoppi 15 минут назад
"все равны как на подбор"
и все дебилоиды как один.
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26k
Matrosskin Полчаса назад
Пишите правильно. Не "пранкер", а "длбойб". Уважайте родной язык
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32k
Ego sum qui sum Полчаса назад
упускают шанс поучаствовать в пранке "насилие над заключенными"
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5k
Трям Полчаса назад
Вот не понимаю я ментов...
Когда им говорят, что тут чурки у бабушки квартиру отжимают - ниче сделать не могут, а как сопляки дурачатся и даже нет никаких заявлений в мусарню - так они начинают мелких идиотов кошмарить и имитировать работу ради галочки.
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12k
Евгений 45 минут назад
А пранкеры Вован и Лексус, премии да награды получают.

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19k
Алексей 46 минут назад
Лица молодые, не отягощённые интеллектом
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5k
Трям 46 минут назад
Как-то в молости надели белые халаты и бегали по улице за корешем с криками "держите психа!" Но никто не истерил и ментов не вызывал.
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853k
А.Берестенко Час назад
Ну, по 15 суток норм будет.
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10k
Бритва Час назад
ну, если за это только мелкое хулиганство, то, я думаю, пранкеры не поскупятся на "500-1000р" штрафа ради раскрутки канала.
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