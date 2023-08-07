В Москве пранкеры инсценировали похищение человека и поплатились

Оказывается, эти горе-шутники в России ещё не перевелись.
Четыре молодых человека в возрасте от 19 до 23 лет в воскресенье вечером решили
разыграть распугать людей на автобусной остановке на Псковской улице в Москве. Они подогнали к остановке микроавтобус, из которого вылез человек в маске, затолкал в кузов стоявшего неподалёку человека и скрылись.
Испуганные похищением человека очевидцы незамедлительно позвонили в дежурную часть ОМВД по району Лианозово. И уже через несколько часов шутники давали объяснения в отделе полиции.
"В ночное время суток в дежурную часть ОМВД России по району Лианозово поступило сообщение о том, что неизвестные в масках, подъехав на автомобиле к остановке, насильно посадили в салон стоявшего там мужчину и скрылись", — сообщили в МВД.
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К счастью, передоросли-шутники догадались не похищать случайного человека с улицы, а "похитили" своего товарища. Поэтому пранкерам грозит лишь административное наказание по ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"). По данным полицейских, материалы дела уже отправлены суд.
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и все дебилоиды как один.
Когда им говорят, что тут чурки у бабушки квартиру отжимают - ниче сделать не могут, а как сопляки дурачатся и даже нет никаких заявлений в мусарню - так они начинают мелких идиотов кошмарить и имитировать работу ради галочки.