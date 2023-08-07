В Москве пранкеры инсценировали похищение человека и поплатились

Четыре молодых человека в возрасте от 19 до 23 лет в воскресенье вечером решили разыграть распугать людей на автобусной остановке на Псковской улице в Москве. Они подогнали к остановке микроавтобус, из которого вылез человек в маске, затолкал в кузов стоявшего неподалёку человека и скрылись.

Испуганные похищением человека очевидцы незамедлительно позвонили в дежурную часть ОМВД по району Лианозово. И уже через несколько часов шутники давали объяснения в отделе полиции.