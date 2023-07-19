В столичном парке группа подростков избила незнакомого мужчину

Одного уже задержали.
На днях в Телеграм-каналах появилось видео нападения на москвича группы подростков в парке имени Горького. На кадрах видно, как с сидящим на лавочке мужчиной беседуют несколько подростков. Один из них встал на бордюр за спиной мужчины и без видимых причин исподтишка ударил того ногой по голове. От внезапного и мощного удара 24-летний Андрей Б. на несколько секунд потерял сознание. На возмущённые крики прохожих подростки заявили, что москвич начал первым — он их якобы оскорбил. Но судя по тому, что один из соучастников избиения снимал видео со стороны, нападение было спланировано ради хайпа в соцсетях.
Инцидент произошёл 16 июня, однако запись появилось в соцсетях только сейчас. И благодаря ему, а также поднявшейся волне общественного возмущения, полицейские принялись искать преступников гораздо активней (заявление от пострадавшего у них на руках уже около месяца). И это дало свои плоды. Вчера удалось задержать главного подонка, который ударил мужчину со спины. Им оказался проживающий в районе Очаково-Матвеевское 16-летний гражданин России по имени Аскарали О.
Источник:
В отношении всей группы подростков возбудили уголовное дело о хулиганстве. Однако полицейские пока не установили личности всех участников избиения. Если верить Телеграм-каналу "Многонационал", это не первое их видео с нападением на прохожих. Они так развлекаются — сначала пристают к прохожим и если те начинают проявлять агрессию, сразу же начинают избивать на камеру.
Орудует банда, предположительно, в Троицком административном округе.
Источник:
UPD: в МВД отчитались, что полицейскими задержаны все участники нападения. По данным правоохранителей, это молодые люди 2006 и 2007 года рождения. Двое из задержанных проходят в качестве свидетелей.
Источник:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
P.S. Мне никак не понятно - кто и для чего начинает раскручивать в интернетах тему среднеазиатского беспредела в нынешнее время.