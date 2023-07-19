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В столичном парке группа подростков избила незнакомого мужчину

В столичном парке группа подростков избила незнакомого мужчину

Автор:
19 июля 2023 14:27
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Москва   избиение   парк горького   подростки   полиция   
4296
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Одного уже задержали.

На днях в Телеграм-каналах появилось видео нападения на москвича группы подростков в парке имени Горького. На кадрах видно, как с сидящим на лавочке мужчиной беседуют несколько подростков. Один из них встал на бордюр за спиной мужчины и без видимых причин исподтишка ударил того ногой по голове. От внезапного и мощного удара 24-летний Андрей Б. на несколько секунд потерял сознание. На возмущённые крики прохожих подростки заявили, что москвич начал первым — он их якобы оскорбил. Но судя по тому, что один из соучастников избиения снимал видео со стороны, нападение было спланировано ради хайпа в соцсетях.


Инцидент произошёл 16 июня, однако запись появилось в соцсетях только сейчас. И благодаря ему, а также поднявшейся волне общественного возмущения, полицейские принялись искать преступников гораздо активней (заявление от пострадавшего у них на руках уже около месяца). И это дало свои плоды. Вчера удалось задержать главного подонка, который ударил мужчину со спины. Им оказался проживающий в районе Очаково-Матвеевское 16-летний гражданин России по имени Аскарали О.

В отношении всей группы подростков возбудили уголовное дело о хулиганстве. Однако полицейские пока не установили личности всех участников избиения. Если верить Телеграм-каналу "Многонационал", это не первое их видео с нападением на прохожих. Они так развлекаются — сначала пристают к прохожим и если те начинают проявлять агрессию, сразу же начинают избивать на камеру.

Орудует банда, предположительно, в Троицком административном округе.

UPD: в МВД отчитались, что полицейскими задержаны все участники нападения. По данным правоохранителей, это молодые люди 2006 и 2007 года рождения. Двое из задержанных проходят в качестве свидетелей.

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Метки: Видео   Москва   избиение   парк горького   подростки   полиция   
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64  комментария
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mik6059 2 часа назад
Твари конченные. Только контрольный в затылок избавит страну от этого генетического хлама. Даже сроки не вариант.
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4k
Александр 49 секунд назад
Шакалы [мат]...ые, тупорылые ублюдки... Слить их как говно в унитазе.
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12k
Просто Царь Минуту назад
10-15 лет ударного труда на свежем воздухе Якутии или Колымы.
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2k
Fiverknot 9 минут назад
Такое лечится (у других желающих повторить) только жестким наказанием ублюдков. И коллективной ответственностью их родственников.
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24k
AzuveR 10 минут назад
Хорошо бы разрешить публичную порку ,для подобных выродков. И пороть нагайкой с железным наконечником. В назидание другим утыркам , которые любят глумиться и избивать людей.
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33
Батыр Баев 17 минут назад
Такой биомусор уже не сможет адаптироваться в нормальной человеческой среде. Таких только на какую-нибудь стройку века или на золоторудники под конвоем ВОХР пожизненно. Смысла не вижу содержать это на налоги законопослушных граждан.
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3k
Alex 18 минут назад
Опять черножопые. Сначала избить, потом сжечь.
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34k
Korolev 20 минут назад
Это просто один симптомов болезни "капитализм"...
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15k
Shtoppi 24 минуты назад
кастрировать без наркоза и в зону лет на 10-ть каждого. а еще лучше, по тихому, без полицаев - выслеживать, загонять и угондошивать в мясо таких ушлепков, чтобы слюнявыми дураками становились.
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27k
БамбарбияКиргуду Полчаса назад
Взрослым надо собраться и отловить уродов.Без камеры.
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56k
Олег Полчаса назад
Заголовок некорректно написан. "Толпа черножопых педрил пыталась убить русского парня"
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43
CacatuaAutista Полчаса назад
что там бородатый ка&дыров пролопочет на сиё?
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16k
Дядюшка Ау Полчаса назад
Все визги и брызганья слюной в соцсетях, типа на кол или выслать их, не несут для акторов никаких последствий. Избить русского - ныне не преступление. Результат будет только тогда, когда русские начнут объединяться и бить в ответ.

P.S. Мне никак не понятно - кто и для чего начинает раскручивать в интернетах тему среднеазиатского беспредела в нынешнее время.
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7k
Николай Полчаса назад
Аскарали... ВТФ? какое хулиганство, общественно опасным способом группой лиц... надеюсь на от 5 лет и не условно... ибо отягчающих тьма... опреатор тоже кстати в теме там свидетелей только те кто вообще ничего не сделал, все кто бил и снимал ОПГ...
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56k
Олег 36 минут назад
Пока эти уроды сидят за покушение на убийство ( а это никак не хулиганка) семьи в родных горах пожизненно пасут баранов без права въезда в РФ навсегда. И все ближайшие и дальние родственники туда-же. А если диаспора захочет отмазать ублюдков, то и семьи диаспоры.
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976
Data Tutashija 38 минут назад
Просто конченные ублюдки. Карать их по полной программе!
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165
Александр Шевченко 46 минут назад
А был бы у мужика ствол, на 3 их уродов бы стало меньше.
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384
twincam 49 минут назад
А где же все эти нацболы, скинхеды, почему они не кошмарят этот биомусор?
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1k
zu4ara 51 минуту назад
Не позволяйте ни кому из толпы заходить к вам со спины.... Следить нужно за каждой мишенью! А уродов отвезти на заброшку, там от..здить, обосцать и оставить валяться...
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16k
_delphin_ 54 минуты назад
Ещё бы и родителей привлечь.
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958
max20 54 минуты назад
Чем больше убитых хохлов, тем больше рекламные бюджеты на разжигание ненависти. Вы должны быть взвинчены и трясьтись от ненависти. Кто-то сегодня жарит свои котлеты на завтрашних трупах.
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