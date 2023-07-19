В столичном парке группа подростков избила незнакомого мужчину

На днях в Телеграм-каналах появилось видео нападения на москвича группы подростков в парке имени Горького. На кадрах видно, как с сидящим на лавочке мужчиной беседуют несколько подростков. Один из них встал на бордюр за спиной мужчины и без видимых причин исподтишка ударил того ногой по голове. От внезапного и мощного удара 24-летний Андрей Б. на несколько секунд потерял сознание. На возмущённые крики прохожих подростки заявили, что москвич начал первым — он их якобы оскорбил. Но судя по тому, что один из соучастников избиения снимал видео со стороны, нападение было спланировано ради хайпа в соцсетях.





Инцидент произошёл 16 июня, однако запись появилось в соцсетях только сейчас. И благодаря ему, а также поднявшейся волне общественного возмущения, полицейские принялись искать преступников гораздо активней (заявление от пострадавшего у них на руках уже около месяца). И это дало свои плоды. Вчера удалось задержать главного подонка, который ударил мужчину со спины. Им оказался проживающий в районе Очаково-Матвеевское 16-летний гражданин России по имени Аскарали О.