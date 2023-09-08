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В одном из ТРЦ граждане решили украсть красной икорки, пока никто не видел

В одном из ТРЦ граждане решили украсть красной икорки, пока никто не видел

Автор:
08 сентября 2023 09:26
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   благовещенск   воровство   красная икра   люди   украли   
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Но все увидела камера.

«Граждане следовали в магазин алкогольной продукции, воспользовавшись моментом, когда продавец отвлекся, достал из прилавка с морепродуктами один килограмм красной икры и скрылся», - сообщает потерпевшая сторона.

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Метки: Видео   благовещенск   воровство   красная икра   люди   украли   
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5  комментариев
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566
ghor Час назад
Почему камера трясётся, она же стационарная?
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31k
БамбарбияКиргуду Час назад
Он думал что на нём плащ невидимка.
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81k
Доктор Джонс 2 часа назад
Не понимаю, на что рассчитывают эти мамкины воры?
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