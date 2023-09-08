В одном из ТРЦ граждане решили украсть красной икорки, пока никто не видел

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Но все увидела камера.
«Граждане следовали в магазин алкогольной продукции, воспользовавшись моментом, когда продавец отвлекся, достал из прилавка с морепродуктами один килограмм красной икры и скрылся», - сообщает потерпевшая сторона.
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Метки: Видео благовещенск воровство красная икра люди украли
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