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Несчастливое место для самокатчиков

Несчастливое место для самокатчиков

Автор:
06 сентября 2023 13:40
Метки: Видео   в мире   люди   падение   самокат   самокатчик   фейл   
1845
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1

Камера наблюдения установлена неподалеку от крайне несчастливого для любителей самокатов места. "Самокатчиколовка" раз за разом приземляет неосторожных людей.

Мастер-класс по торможению лицом.

Источник:

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Метки: Видео   в мире   люди   падение   самокат   самокатчик   фейл   
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30  комментариев
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11k
Владимир 2 часа назад
А можно по всей Москве такие сделать, на каждом тратуаре!
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3k
Яков 2 минуты назад
Полезная вешь!
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1k
Антон 5 минут назад
А чего прикольно они себе [мат]*ники сносят )))))
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23
Андрей 6 минут назад
Решетку с люка нужно снять.
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5k
Григорий Полчаса назад
коварный бордюр
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152
Андрей Граф Полчаса назад
Класс))))))
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6k
grimmsan Полчаса назад
Как бальзам на душу ))))
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10k
Бритва Полчаса назад
"место для удара лицом".
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5k
Горожанин 36 минут назад
Товарищ, где бы ты ни был,
Бей самокатчиков!
Бей эту гниду!
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23k
sanchesS80 39 минут назад
из 8 - один нормальный (он и ехал медленно) и 7 дуралеев.
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2k
Сергей Викторович 41 минуту назад
Красивое!!!
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100
Михаил 46 минут назад
Какой полезный бордюрчик...
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30k
Serg2001 46 минут назад
Дожили... Если бы не мамаши с колясками и инвалиды, я бы топил за установку лежачих полицейских на тротуарах... ибо достали уже.
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1k
Killa 46 минут назад
3 раза пересмотрел. Прелесть!
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7k
Pravednik84 50 минут назад
Угусь, года 2 назад писал городу про похожий выезд на тротуар... Но получилось даже веселее - инвалиды на колясках в спешной и очень забавной суете ехали по автомобильной встречке. Это было так весело! Видео нет, но надеюсь на вашу способность к абстрактному мышлению.
Давайте посмеёмся вместе!
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64k
Александр Ломовицкий Час назад
прекрасное место .
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60k
pynh 2 часа назад
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12k
Karelian 2 часа назад
На это можно смотреть вечно...
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