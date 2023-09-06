Несчастливое место для самокатчиков

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Камера наблюдения установлена неподалеку от крайне несчастливого для любителей самокатов места. "Самокатчиколовка" раз за разом приземляет неосторожных людей.
Мастер-класс по торможению лицом.
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Бей самокатчиков!
Бей эту гниду!
Давайте посмеёмся вместе!
Вернёмся к первому вопросу - сколько раз тебя сбивали? На данный момент никто из мною опрошенных ни единой цифры мне не назвал, все как то мялись в жилетку, нарушай традицию смело.