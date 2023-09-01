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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 677 постов • 38 подписчиков подписаться
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Мигранты незаконно производили и продавали фейковую колу

Мигранты незаконно производили и продавали фейковую колу

Автор:
01 сентября 2023 08:32
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Производство   кола   мигранты   напиток   фейковая кола   цех   
1995
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Полиция устроила облаву на цех с нелегальщиной в Подмосковье. Внутри помещения обнаружили 22 мигранта, которые добавляли химические вещества в воду и газировали получившуюся смесь.

Мигрантов оштрафовали на 5 тысяч рублей и пообещали выдворить из России

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Метки: Производство   кола   мигранты   напиток   фейковая кола   цех   
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20  комментариев
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2k
Оксид Бетона Час назад
Вот твари, добавляли химические вещества в воду! А всем известно, что настоящая кока-кола состоит только из натуральных продуктов! Ортофосфорная кислота, кофеин, хим.смесь сахаров, аммиака и сульфатов, дерьмо какого-то насекомого и прочая вкуснятина.
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20k
scorpick Полчаса назад
У нас магазинчик есть. Типа санкционные товары из Казахстана. Случайный собеседник, фанат кока-колы, так хвалил, так хвалил! Там прям настоящая кола продается. Ага, из Казахстана.
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379
Юрий Алматы scorpick 51 секунду назад
Так то у нас завод по произвлдству уже не один десяток лет.
Завод пепси тоже есть.
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490
Человек Разумный Полчаса назад
А почему на на 5199,99 ? Что за странные тарифы ?
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11k
Dmitry 45 минут назад
Дожили: мигранты фасуют фейковую колу... Иными словами: товарищи подделывали химическую жижу, разливая химикаты отличные от оригинальных. Театр абсурда! Куда этот мир катится?
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58k
Олег 56 минут назад
Линия розлива не продаётся в ближайшем супермаркете и стоимость её не как у ведра. Купить, настроить, запустить оборудование, даже по упрощенному циклу обычным мигрантам не по силам, возможностям и знаниям. Оштрафовать Джамшута на 5 тыс равносильно тому, что оштрафовать меня на 12 копеек.
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6k
Андрей 58 минут назад
Цех выглядит вполне заводским.
5000р штраф сильный конечно )
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2k
Андрей Час назад
пообещать не значит жениться!
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5k
Rubiroid_47 Час назад
5 тысяч рублей...
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10k
Игорь Час назад
я думаю - по "полезности" не сильно отличалась от оригинала
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14k
Александр Час назад
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5k
Ал Ди 2 часа назад
Импортозамещение, наш ответ Чемберлену.
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22k
babuby 2 часа назад
Вот такое вот импортозамещение.
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