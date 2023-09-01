Мигранты незаконно производили и продавали фейковую колу

1995
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Полиция устроила облаву на цех с нелегальщиной в Подмосковье. Внутри помещения обнаружили 22 мигранта, которые добавляли химические вещества в воду и газировали получившуюся смесь.
Мигрантов оштрафовали на 5 тысяч рублей и пообещали выдворить из России
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Метки: Производство кола мигранты напиток фейковая кола цех
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Завод пепси тоже есть.
если бы не компьютеризированное - вообще тысяч 300-500.
5000р штраф сильный конечно )