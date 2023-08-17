В Сеть слили фото первого смартфона с российской операционной системой

Производить телефон планируют в Зеленограде. Правда, стоить он будет не дешевле китайских аналогов. А может, и дороже.
Фото и видео с новым российским
"Москвичом" смарфоном "Р-ФОН" опубликовал в своём Телеграм-канале директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков. Он рассказал, что это первый отечественный телефон с российской операционной системой "РОСА Мобайл", которая, как уточняется, основана на базе "Линукса". По словам Зыкова, визуально она напоминает "что-то среднее между iOS и Android".
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Директор АППСИМ рассказал, что далеко не все комплектующие будут производиться в нашей стране, "но таких телефонов, которые делаются в России, с такой локализацией ещё не было".
Гаджет позиционируется как аппарат для массового пользователя. Его характеристики не самые впечатляющие, но для среднестатистического пользователя вполне сносные: дисплей — 6,7 дюйма, память — 8+128 гигабайт, основная камера — 50 мегапикселей, аккумулятор на 5000 мАч, слот для двух сим-карт, датчик отпечатка пальцев и прочие "блютусы", "вай-фаи" и NFC. Что касается процессора, то в "Р-ФОН" установлен тайваньский MediaTek Helio G99.
Изготавливать смартфон будет зеленоградский завод "Рутек", который выпускает ноутбуки, радиостанции и другую технику. Ранее производитель сообщал, что отечественный гаджет будет стоить в районе 40 тысяч рублей. Однако точная цена пока неизвестна. Директор АППСИМ Зыков надеется, что цена будет немного ниже заявленной, чтобы сохранить конкурентоспособность.
Посмотрим, какая будет цена для обычного рынка и смогут ли они ее уменьшить, сделав аппарат более качественным
Сообщается, что государственные и корпоративные заказчики смогут получить смартфон уже в этом году. Для обычных потребителей продажи начнутся в 2024 году.
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А про БолгенОС немного мимо, там парниша все таки взял готовый дистрибутив и лишь перебил в нем копирайты.
Китайские аналоги раза в два дешевле.