В Сеть слили фото первого смартфона с российской операционной системой

Директор АППСИМ рассказал, что далеко не все комплектующие будут производиться в нашей стране, "но таких телефонов, которые делаются в России, с такой локализацией ещё не было".





Гаджет позиционируется как аппарат для массового пользователя. Его характеристики не самые впечатляющие, но для среднестатистического пользователя вполне сносные: дисплей — 6,7 дюйма, память — 8+128 гигабайт, основная камера — 50 мегапикселей, аккумулятор на 5000 мАч, слот для двух сим-карт, датчик отпечатка пальцев и прочие "блютусы", "вай-фаи" и NFC. Что касается процессора, то в "Р-ФОН" установлен тайваньский MediaTek Helio G99.