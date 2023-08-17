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В Сеть слили фото первого смартфона с российской операционной системой

В Сеть слили фото первого смартфона с российской операционной системой

Автор:
17 августа 2023 14:56
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Операционная Система   Производство   Россия   зеленоград   смартфон   фото   
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Производить телефон планируют в Зеленограде. Правда, стоить он будет не дешевле китайских аналогов. А может, и дороже.

Фото и видео с новым российским "Москвичом" смарфоном "Р-ФОН" опубликовал в своём Телеграм-канале директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков. Он рассказал, что это первый отечественный телефон с российской операционной системой "РОСА Мобайл", которая, как уточняется, основана на базе "Линукса". По словам Зыкова, визуально она напоминает "что-то среднее между iOS и Android".

Директор АППСИМ рассказал, что далеко не все комплектующие будут производиться в нашей стране, "но таких телефонов, которые делаются в России, с такой локализацией ещё не было".


Гаджет позиционируется как аппарат для массового пользователя. Его характеристики не самые впечатляющие, но для среднестатистического пользователя вполне сносные: дисплей — 6,7 дюйма, память — 8+128 гигабайт, основная камера — 50 мегапикселей, аккумулятор на 5000 мАч, слот для двух сим-карт, датчик отпечатка пальцев и прочие "блютусы", "вай-фаи" и NFC. Что касается процессора, то в "Р-ФОН" установлен тайваньский MediaTek Helio G99.

Изготавливать смартфон будет зеленоградский завод "Рутек", который выпускает ноутбуки, радиостанции и другую технику. Ранее производитель сообщал, что отечественный гаджет будет стоить в районе 40 тысяч рублей. Однако точная цена пока неизвестна. Директор АППСИМ Зыков надеется, что цена будет немного ниже заявленной, чтобы сохранить конкурентоспособность.

Посмотрим, какая будет цена для обычного рынка и смогут ли они ее уменьшить, сделав аппарат более качественным

Сообщается, что государственные и корпоративные заказчики смогут получить смартфон уже в этом году. Для обычных потребителей продажи начнутся в 2024 году.

Источник:

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Метки: Видео   Операционная Система   Производство   Россия   зеленоград   смартфон   фото   
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25  комментариев
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14k
Kostick 2 часа назад
15 тыр максимальная цена. какие накукуй 40? а чего не сотка? м?
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467
X Æ A-12 9 минут назад
наклейку отодрать хонор или meizu будет написано.
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51k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 15 минут назад
вот я не понимаю в кой то веке что то сделали интересное а народ всё обсерает. и всегда так почему то .
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10
ivandike Полчаса назад
Если не будет дешевле китая то нет смысла, если только чинушам впарить
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13k
Игорь 52 минуты назад
Фишка начала санкций - взять Линуху, перепилить под себя и обозвать НОВЕЙШЕЙ Российской операционной системой
БолгенОС не напоминает?
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182
Yury 54 минуты назад
Надо запилить сменные панельки
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13k
кот базилий 58 минут назад
Одно название уже отталкивает и внешний вид.
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1k
surgy 58 минут назад
https://m.ok.ru/video/10878585403https://m.ok.ru/video/10878585403
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1k
surgy Час назад
https://rutube.ru/video/23cb3c72f16b669f53d317a80bcaffa4/?r=wm
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11k
Copycat Час назад
фишка не в том что бы сделать свою операционную систему - фишка в том что бы на неё можно было установить приложения, я надеюсь они сохранили совместимость с андроидными apk
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5k
Трям Час назад
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17k
Алексей 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
poбт 2 часа назад
В отличии от аквариуса с авророй, это явно готовый китаец со своей прошивкой
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133
iskra 2 часа назад
"Смогут ли уменьшить цену , сделав аппарат более качественным"?? Весьма сомнительное утверждение..
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33k
albedo 2 часа назад
Похоже пытаются нажиться на госзакупках.
Китайские аналоги раза в два дешевле.
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560
ruslan d 2 часа назад
Китайцу накатили эмулятор операционки ?
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1k
tonic_guru 2 часа назад
40 штук? Они там [мат] все совсем?
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