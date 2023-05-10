Калифорнийские пивовары нашли неожиданный ингредиент для своего эпичного продукта

Продукт, который относится к стилю кёльш и обладает горьковатым вкусом и ярким ароматом хмеля, получил название Epic OneWater Brew. А основой для варки стала жидкость, прошедшая через систему для сбора, очистки и повторного применения воды для бытовых нужд, которую Epic Cleantec установила в 40-этажном жилом доме в Сан-Франциско. То есть основа пива – сточные воды, представляющие собой результат смешивания воды из раковин, душевых кабин и стиральных машин.

Автор статьи отметил, что попробовал новинку. Оценил свежесть и полное отсутствие привкуса геля для душа или средства для мытья посуды: