Калифорнийские пивовары нашли неожиданный ингредиент для своего эпичного продукта

Пиво – напиток довольно простой. Для него нужны всего-то три компонента: хмель, дрожжи и ячменный солод. И, конечно, вода. Но как быть, если засуха уже на пороге, а пива очень хочется?
The Guardian сообщает, что к решению этого вопроса очень творчески и рационально подошли калифорнийские пивовары. Сотрудники Devil's Canyon совместно с работниками компании Epic Cleantec, занимающейся очисткой воды, выпустили пенное на основе сточных вод.
Продукт, который относится к стилю кёльш и обладает горьковатым вкусом и ярким ароматом хмеля, получил название Epic OneWater Brew. А основой для варки стала жидкость, прошедшая через систему для сбора, очистки и повторного применения воды для бытовых нужд, которую Epic Cleantec установила в 40-этажном жилом доме в Сан-Франциско. То есть основа пива – сточные воды, представляющие собой результат смешивания воды из раковин, душевых кабин и стиральных машин.
Автор статьи отметил, что попробовал новинку. Оценил свежесть и полное отсутствие привкуса геля для душа или средства для мытья посуды:
Но каким на самом деле будет пиво из сточных вод гигантского многоквартирного дома? Чтобы выяснить это, я попробовал четыре упаковки OneWater Brew. Оно было приятным, свежим и пригодным для питья. Не было заметно, что это из душа или прачечной.
Представители Epic Cleantec заявили, что делать их «эпичное» пиво очень просто. И если органы власти, контролирующие продажу воды, пойдут на диалог, то производство пенного на основе сточных вод можно будет поставить на поток.
А пока Epic OneWater Brew находится в статусе демонстрационного продукта и не предназначено для продажи, поскольку производителей ограничивают правила, действующие в отношении переработанной питьевой воды.
В общем, даёшь повторное использование! Рискнули бы попробовать такой напиток?
Источник:
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Бармен за стойкой наливает пиво и подаёт посетителю.
Посетитель, отхлебнув хороший глоток:
- У вас не пиво, а ослиная моча.
Бармен молча забирает кружку, и наливает из другого крана.
Посетитель попробовал, закашлялся, сморщился, чуть не блеванул:
- Что это за мерзость?
Бармен:
- Вот это - ослиная моча, а в первой кружке было пиво...
PS Анекдот заиграл новыми красками...
В каждом городе водозабор находится выше города, а сточка - ниже. И горожане каждого нижестоящего города захватывают то, что слил вышестоящий.)
Поинтересуйтесь накрайняк у сварщиков и слесарей водоканалов - какой налёт внутри водопроводных труб. И я не про известь. )
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А куда ж вы, дорогие калифорнийцы, срёте (скузи за мой французский)? Или у вас для дерьма отдельная система проложена? Что-то слабо верится. А значит, производители несколько недоговаривают.
"Самогон вспыхнул синим неярким пламенем.
- Видал?
- Из хлеба или из свеклы? - поинтересовался Чонкин.
- Из дерьма, Ваня, со сдержанной гордостью сказал Гладышев."