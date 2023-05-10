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Калифорнийские пивовары нашли неожиданный ингредиент для своего эпичного продукта

Калифорнийские пивовары нашли неожиданный ингредиент для своего эпичного продукта

Автор:
10 мая 2023 13:37
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Epic OneWater Brew   Производство   Сан-Франциско   Технология   вода   напиток   очистка   пиво   способ   сточные воды   
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Пиво – напиток довольно простой. Для него нужны всего-то три компонента: хмель, дрожжи и ячменный солод. И, конечно, вода. Но как быть, если засуха уже на пороге, а пива очень хочется?

The Guardian сообщает, что к решению этого вопроса очень творчески и рационально подошли калифорнийские пивовары. Сотрудники Devil's Canyon совместно с работниками компании Epic Cleantec, занимающейся очисткой воды, выпустили пенное на основе сточных вод.

Продукт, который относится к стилю кёльш и обладает горьковатым вкусом и ярким ароматом хмеля, получил название Epic OneWater Brew. А основой для варки стала жидкость, прошедшая через систему для сбора, очистки и повторного применения воды для бытовых нужд, которую Epic Cleantec установила в 40-этажном жилом доме в Сан-Франциско. То есть основа пива – сточные воды, представляющие собой результат смешивания воды из раковин, душевых кабин и стиральных машин.

Автор статьи отметил, что попробовал новинку. Оценил свежесть и полное отсутствие привкуса геля для душа или средства для мытья посуды:

Но каким на самом деле будет пиво из сточных вод гигантского многоквартирного дома? Чтобы выяснить это, я попробовал четыре упаковки OneWater Brew. Оно было приятным, свежим и пригодным для питья. Не было заметно, что это из душа или прачечной.

Представители Epic Cleantec заявили, что делать их «эпичное» пиво очень просто. И если органы власти, контролирующие продажу воды, пойдут на диалог, то производство пенного на основе сточных вод можно будет поставить на поток.

А пока Epic OneWater Brew находится в статусе демонстрационного продукта и не предназначено для продажи, поскольку производителей ограничивают правила, действующие в отношении переработанной питьевой воды.

В общем, даёшь повторное использование! Рискнули бы попробовать такой напиток?

Источник:

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Метки: Epic OneWater Brew   Производство   Сан-Франциско   Технология   вода   напиток   очистка   пиво   способ   сточные воды   
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21  комментарий
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4k
Дмитрий ! Час назад
Как дочитал до "сточных вод", аж случайно вкладку закрыл, вместо "назад". Как говорили классики: "Ну нахер."
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6k
vasilykopkov Полминуты назад
Вспомнилось.
Бармен за стойкой наливает пиво и подаёт посетителю.
Посетитель, отхлебнув хороший глоток:
- У вас не пиво, а ослиная моча.
Бармен молча забирает кружку, и наливает из другого крана.
Посетитель попробовал, закашлялся, сморщился, чуть не блеванул:
- Что это за мерзость?
Бармен:
- Вот это - ослиная моча, а в первой кружке было пиво...

PS Анекдот заиграл новыми красками...
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4k
Vasiliy 2 минуты назад
Ну да они не пионеры в этом....
Ссылка youtu.be
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880
Gigantes 8 минут назад
Сейчас модно стало всё из говна делать в прямом смысле
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9k
au3 9 минут назад
И сколько стоит вода очищенная от говна/мочи/бытовой химии? Как редкий коньяк?
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962
Бывалый 16 минут назад
К этому пиву необходим сыр Бакштейн с запахом затасканных портянок.
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57k
Опиум для народа 16 минут назад
Не обольщайтесь. Как будто все пьют воду из горных источников...
В каждом городе водозабор находится выше города, а сточка - ниже. И горожане каждого нижестоящего города захватывают то, что слил вышестоящий.)
Поинтересуйтесь накрайняк у сварщиков и слесарей водоканалов - какой налёт внутри водопроводных труб. И я не про известь. )
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18k
Александр 17 минут назад
Ссылка coub.com
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28
Ἀλάστωρ 19 минут назад
Пиво из мочи и дерьма?
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1k
Мах 23 минуты назад
Ссылка youtu.be
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10k
Copycat Полчаса назад
я рад что соевым мальчикам есть что выпить)
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4k
S__D 45 минут назад
сточные воды, представляющие собой результат смешивания воды из раковин, душевых кабин и стиральных машин
.
А куда ж вы, дорогие калифорнийцы, срёте (скузи за мой французский)? Или у вас для дерьма отдельная система проложена? Что-то слабо верится. А значит, производители несколько недоговаривают.
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8k
sos1960sos 59 минут назад
Крафтовое пиво с тонкими нотками нестиранных носков в послевкусии...
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30k
Ego sum qui sum Час назад
Дерьмовое пиво
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