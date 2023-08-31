FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 11668 постов • 835 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Автомир
Вся суть отношения москвичей к электросамокатам в одном видео

Вся суть отношения москвичей к электросамокатам в одном видео

Автор:
31 августа 2023 10:19
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Москва   надоело   отношение   парковка   электросамокат   
1987
1
1

Этому парню дюже надоели припаркованные как попало самокаты и он их несколько упорядочил.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Видео   Москва   надоело   отношение   парковка   электросамокат   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
28  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
xbrat Час назад
Уже правда с этими СИМами один гемор. Бросают их где попало. Стоянку делают на тротуарах, что фиг пройдешь. А уж как ездят эти камикадзе...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
Kra 5 минут назад
Если бы они ездили по выделенке, то вопросов бы не было.
Но выделенка, это отдельная история
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Алексей 19 минут назад
А где Москва-то?
В самом ТГ-канале написано - Красногорск. C каких пор он стал Москвой?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
pka2004 Полчаса назад
Утром иду на стоянку и это г..но постоянно стоит посреди единственного тротуара. Сначала перепрыгивал, а потом надоело. Просто пинаю их с тротуара. Надоело уже! В другом месте ставить нельзя?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Лис Полчаса назад
Эх, поджечь бы. Да везде так сделать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Mikhail Полчаса назад
дюже?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Роберт Шекли 53 минуты назад
Организовали бы уже наконец эвакуацию самоката за неправильную парковку со штрафом 5 тыс. руб.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Константин 59 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
dima423 Час назад
Мне вот не понятно, почему их разрешают бросать где попало... ну сделали бы определенные места где можно оставлять, как для велосипедов... А если оставил гед нельзя - штраф, списание денег...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Алексей dima423 19 минут назад
А так и есть. У меня один знакомый оставил по пьяни в лесу - его аккаунт заблокировали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
satra Час назад
"С первого сентября в Париже запретят аренду электросамокатов - об этом объявила мэр французской столицы Анн Идальго. "

https://rg.ru/2023/04/03/seli-batarejki.htmlhttps://rg.ru/2023/04/03/seli-batarejki.html

Так что, самокатчики, продолжайте задалбывать москвичей и ждите подобных мер.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 7)
0
Алексей Serg2001 18 минут назад
И кто ими с такой скоростью будет пользоваться?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1332210



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как снимали фильм "Водный мир": кадры со съемок и интересные факты
Как снимали фильм "Водный мир": кадры со съемок и интересные факты
Индийский луноход передал неожиданные данные о поверхности Луны
Индийский луноход передал неожиданные данные о поверхности Луны
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Откажутся ли Дачники от автомобилей?
Откажутся ли Дачники от автомобилей?
Покори дорогу в новой ААА-игре
Покори дорогу в новой ААА-игре
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Каждый раз одно и тоже

Лучшие демотиваторы
Музыкальный киоск

Перейти в раздел
Популярные теги
#люди#Юмор#интересно#интересное#позитив#Москва#сарказм#улыбнуло#актеры#голливуд
#фото#Прикол#кино#новости#Еда#милота#СССР#собака#трейлер#Китай
#животные#в мире#история#фильм#забавно#наука#шоу бизнес#кот#геймер#США
Покори дорогу в новой ААА-игре Покори дорогу в новой ААА-игре В центре Москвы бетонная плита рухнула с крыши здания на иномарки В центре Москвы бетонная плита рухнула с крыши здания на иномарки "Ты будешь перед Кадыровым извиняться!": пассажирка такси не пристегнулась из-за увеличенной груди и устроила скандал "Ты будешь перед Кадыровым извиняться!": пассажирка такси не пристегнулась из-за увеличенной... Безбилетник напал на пассажира из-за того, что тот не позволил ему пройти через турникет Безбилетник напал на пассажира из-за того, что тот не позволил ему пройти через турникет Неосторожная женщина уронила чужой мотоцикл и скрылась Неосторожная женщина уронила чужой мотоцикл и скрылась Мужчина разбил створку турникета в метро, пытаясь пропустить девушек Мужчина разбил створку турникета в метро, пытаясь пропустить девушек

На что жалуетесь?

Вернуться