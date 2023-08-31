Вся суть отношения москвичей к электросамокатам в одном видео

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Но выделенка, это отдельная история
В самом ТГ-канале написано - Красногорск. C каких пор он стал Москвой?
Автобус где попало не высаживает, только на остановке.
А самокаты это типа для удобства.
Если их только на "остановке" можно будет оставлять, то ими пользоваться реже будут.
А это потеря денег.
Поэтому и не делают так.
https://rg.ru/2023/04/03/seli-batarejki.htmlhttps://rg.ru/2023/04/03/seli-batarejki.html
Так что, самокатчики, продолжайте задалбывать москвичей и ждите подобных мер.
О чем и речь.
Имхо по характеристикам самокат очень близок к велосипеду.
И тогда проявляется наша старая проблема - отсутствие велодорожек в необходимом количестве.
Думаю, велодорожки выровняли бы ситуацию.
Я тут недели полторы назад ехал по дорожке вдоль одной из магистралей на веле. Дело в Новой Москве (кто знает - Филатовское шоссе от Киевки в сторону Калужки). Других возможностей проехать не было. Когда смотрел на карте, думал, что магистраль в городе, рядом несколько ЖК больших, вроде Ок, для людей тоже ДОЛЖНЫ БЫТЬ дорожки, должны же люди где-то ходить!....
Сначала дорожка была вроде ничего, потом сузилась и покрытие испортилось. Потом прямо на ней начали ... появляться столбы освещения... Ладно, столбы я объезжал по газону. Потом ... потом дорожка вообще просто кончилась.... вот кончилась и все. Дальше - сплошной газон, с одной стороны - лес стеной, с другой - магистраль скоростная. Вот ЧТО МНЕ БЫЛО ДЕЛАТЬ????? Возвращаться?.. Пришлось перекидывать вел через отбойник и ехать по магистрали, да еще и против движения, пока не нашел другую дорожку.... Понимаю, нарушений полный букет, но деваться некуда, темнеет....
А ты говоришь - велодорожки. В некоторых местах людям ХОДИТЬ негде, не то, что на веле ездить...
Действительно, нужны законы и правила движения самокатов. Либо распространить на самокаты статьи ПДД для велосипедов.