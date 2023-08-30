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Девушка психанула и разбила монитор в компьютерном клубе

Девушка психанула и разбила монитор в компьютерном клубе

Автор:
30 августа 2023 08:03
Сообщество : Игромир
Метки: Dota 2   Видео   Москва   геймер   игра   люди   психанула   
1170
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В московском компьютерном клубе девушка проиграла матч в игре Dota 2 и разнесла монитор. Теперь ей придется заплатить штраф.

Эпизод попал на видео. Геймерше необходимо выплатить 25 тысяч рублей. К компьютерам в зале её теперь пустят только со справкой от психиатра.

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Метки: Dota 2   Видео   Москва   геймер   игра   люди   психанула   
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10  комментариев
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34k
АнтонПолднев Час назад
Ясень пень монитор виноват. Без вариантов. Теперь, без монитора, ей попрёт.
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60k
Александр 6 минут назад
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5k
Горожанин Полчаса назад
"К компьютерам в зале её теперь пустят только со справкой от психиатра"
-------------
Зачем справка? Геймер - это и так диагноз. Зависимость. Эмоциональная и поведенческая дисфункция, для компенсации которой необходима постоянная игровая подпитка.
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396
Илья Час назад
Таким близко к компьютеру подходить нельзя . Она в следующий раз ножом кого-нибудь пырнёт .
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396
Илья dima423 36 минут назад
ПК игры это главная страсть . Родитель не даст денег или запретит играть она его и того. Больной ребёнок
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16k
Мистер Фикс Час назад
Видимо, дома комп уже разбила
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15k
Александр Час назад
Ничего не будет. Выяснится, что она:
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