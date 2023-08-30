Девушка психанула и разбила монитор в компьютерном клубе

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В московском компьютерном клубе девушка проиграла матч в игре Dota 2 и разнесла монитор. Теперь ей придется заплатить штраф.
Эпизод попал на видео. Геймерше необходимо выплатить 25 тысяч рублей. К компьютерам в зале её теперь пустят только со справкой от психиатра.
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Зачем справка? Геймер - это и так диагноз. Зависимость. Эмоциональная и поведенческая дисфункция, для компенсации которой необходима постоянная игровая подпитка.