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Неосторожная женщина уронила чужой мотоцикл и скрылась

Неосторожная женщина уронила чужой мотоцикл и скрылась

Автор:
15 мая 2023 10:18
Сообщество : Мото
Метки: Москва   Россия   видео   люди   мотоцикл   порча имущества   уронила   
392
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В Москве женщине понравился чужой мотоцикл и она посчитала своим долгом на нём сфотографироваться. Одно неосторожное движение и недешевое транспортное средство лежит в поцарапанном виде на дороге.

Пример  человеческой наглости и излишней самоуверенности.


Пишет владелец мотоцикла:

"С моим байком произошла вот такая история: в 21:00 я его припарковал на городской парковке около метро Таганская и пошел по своим делам . Через примерно 10 минут, какая-то Баба сначала решила усадить своих детей на припаркованную Голду, а затем и сама полезла, естественно уронила и как ни в чем не бывало села за руль препарированной спереди машины и укатила вдаль… итог, возвращаюсь - байк лежит, свежепокрашенный между прочем, масло и немного бензина вытекло, повреждения по всему правому борту, зеркало сломано и пластик местами поломан… Вопрос, что с такими делать? Как найти и наказать овцу?! Номер машины уже есть…"

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Метки: Москва   Россия   видео   люди   мотоцикл   порча имущества   уронила   
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16  комментариев
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8k
Борис Карабанов 49 минут назад
Я так понимаю, что банальный вариант с заявлением в полицию о неумышленном повреждении чужого имущества не рассматривается... К экстрасенсам можно. К братве. К смотрящему, наверное.
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1k
Max 9 минут назад
Меня всегда умиляло отношение обывательского быдла к чужой собственности, которая в силу своих конструктивных особенностей или местопрлоденич имеет возможность
свободного доступа. Когда подобных индивидов ловишь на противоправном действии, то они искренне удивляются и даже возмущаются - типа, а чего такого-то? По факту надо было вызывать ГИБДД и фиксировать повреждения. А дальше уже можно с этой бумажкой и записью с камеры в полицию идти.
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33k
Fat Lynx 11 минут назад
БЛЯ! Корова! Ненавижу [мат] таких!
Сука!
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26k
Matrosskin 16 минут назад
Как наказать ... Можно написать заявление в полицию об причинении ущерба. Потребовать приобщить видеозапись к делу и дёргать их постоянно, сообщив сразу что "приостановка до установления виновника" не устроит и будут подаваться жалобы - это если по закону. Потом ещё покорячиться с иском о возмещении - обычно с таких свиноматок больше визга чем шерсти, за поступки они предпочитают не отвечать. Можно пойти "непарламентским путём" - найти владельца машины, и конечно я не буду советовать прижать его в тёмном углу, это против УКРФ ;)
А, ну или самый модный ныне путь - написать в "Спортлото", точнее по форумам/пабликам - результата будет ноль, но зато все посочувствуют, повздыхают и побранят толстожопых. Походу автор выбрал этот путь, ну удачи ему и с 8 марта его заранее...
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5k
мемфрид 18 минут назад
А что с такими делать? Раньше даже такого вопроса не стояло: либо на каторгу, либо на виселицу)
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974
ruslan d 20 минут назад
Блин , пофиг на мотоциклы , но это жуть какая-то ...
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7k
Кружок 23 минуты назад
"препарированной спереди машины" (с)
рукалицо
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8k
Фельдъегерь Полчаса назад
вот поэтому я всегда ставлю мот на сигналку, даже если отхожу на несколько минут, таких наглецов отпугивать
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382
Guilty Pleasure 46 минут назад
тупорылая овца
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5k
!ГЕНнадий 47 минут назад
Пресмотрел несколько раз - она не овца, а корова.
Голдвинг завалить - помимо отсутствия мозгов, нужен и вес...
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4k
Григорий 59 минут назад
в гаи, они эту свиноту безмозглую быстро найдут
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921
Uganda 59 минут назад
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