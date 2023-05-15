Неосторожная женщина уронила чужой мотоцикл и скрылась

Пример человеческой наглости и излишней самоуверенности.

Пишет владелец мотоцикла:

"С моим байком произошла вот такая история: в 21:00 я его припарковал на городской парковке около метро Таганская и пошел по своим делам . Через примерно 10 минут, какая-то Баба сначала решила усадить своих детей на припаркованную Голду, а затем и сама полезла, естественно уронила и как ни в чем не бывало села за руль препарированной спереди машины и укатила вдаль… итог, возвращаюсь - байк лежит, свежепокрашенный между прочем, масло и немного бензина вытекло, повреждения по всему правому борту, зеркало сломано и пластик местами поломан… Вопрос, что с такими делать? Как найти и наказать овцу?! Номер машины уже есть…"