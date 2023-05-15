Неосторожная женщина уронила чужой мотоцикл и скрылась

В Москве женщине понравился чужой мотоцикл и она посчитала своим долгом на нём сфотографироваться. Одно неосторожное движение и недешевое транспортное средство лежит в поцарапанном виде на дороге.
Пример человеческой наглости и излишней самоуверенности.
Пишет владелец мотоцикла:
"С моим байком произошла вот такая история: в 21:00 я его припарковал на городской парковке около метро Таганская и пошел по своим делам . Через примерно 10 минут, какая-то Баба сначала решила усадить своих детей на припаркованную Голду, а затем и сама полезла, естественно уронила и как ни в чем не бывало села за руль препарированной спереди машины и укатила вдаль… итог, возвращаюсь - байк лежит, свежепокрашенный между прочем, масло и немного бензина вытекло, повреждения по всему правому борту, зеркало сломано и пластик местами поломан… Вопрос, что с такими делать? Как найти и наказать овцу?! Номер машины уже есть…"
Источник:
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свободного доступа. Когда подобных индивидов ловишь на противоправном действии, то они искренне удивляются и даже возмущаются - типа, а чего такого-то? По факту надо было вызывать ГИБДД и фиксировать повреждения. А дальше уже можно с этой бумажкой и записью с камеры в полицию идти.
Сука!
А, ну или самый модный ныне путь - написать в "Спортлото", точнее по форумам/пабликам - результата будет ноль, но зато все посочувствуют, повздыхают и побранят толстожопых. Походу автор выбрал этот путь, ну удачи ему и с 8 марта его заранее...
рукалицо
Голдвинг завалить - помимо отсутствия мозгов, нужен и вес...