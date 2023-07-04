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Мужчина разбил створку турникета в метро, пытаясь пропустить девушек

Мужчина разбил створку турникета в метро, пытаясь пропустить девушек

Автор:
04 июля 2023 12:06
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Метро   Москва   вандализм   люди   турникет   
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В Москве мужчина решил не оплачивать проезд в метро. Он подошёл к турникету и силой раздвинул створки. Затем он решил вернуться, чтобы пропустить двух девушек.

Инцидент произошёл на станции «Курская». Пассажир начал раздвигать створки и разбил одну из них.

Мужчина признал свою вину. Ему грозит уголовная ответственность по статье «Вандализм».

Источник:

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Метки: Видео   Метро   Москва   вандализм   люди   турникет   
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6  комментариев
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946
ruslan d 2 часа назад
Чет это прям уже постоянная история с этими дверями ...
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Павел 2 минуты назад
А были бы, как в добрые, старые времена металлические и не сломал бы.
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15k
Majul Полчаса назад
бухое животное!
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10k
Игорь 40 минут назад
Простой и бородатый .................
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258
Liberman 47 минут назад
Вандализм? А чё не терроризм?
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Себастьян Перейра

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