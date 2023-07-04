Мужчина разбил створку турникета в метро, пытаясь пропустить девушек

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В Москве мужчина решил не оплачивать проезд в метро. Он подошёл к турникету и силой раздвинул створки. Затем он решил вернуться, чтобы пропустить двух девушек.
Инцидент произошёл на станции «Курская». Пассажир начал раздвигать створки и разбил одну из них.
Мужчина признал свою вину. Ему грозит уголовная ответственность по статье «Вандализм».
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