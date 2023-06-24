Бетонная плита рухнула с крыши на Mercedes и Toyot

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Предварительно, плита упала во время ремонта здания. Обошлось без пострадавших,
"Мерин" принадлежит экс-руководителю ГУ ФССП по Московской области. "Камри" с чёрными номерами числится за Минобороны.
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А зачем писать принадлежность пострадавших авто, чтобы проверить реакцию народа? Ну, типа, будут ли злорадствовать?
Почем Бентли GТ Соuре?
250 000 евро.
А в кредит на год?
25 000 евро в месяц.
Дофига, а на два года?
12 500. Дофига, а на три года?
Может есть смысл взять машину подешевле?
Смысл может и есть, но, сцука, плита упала именно на такую