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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 388 постов • 24 подписчика подписаться
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Бетонная плита рухнула с крыши на Mercedes и Toyot

Бетонная плита рухнула с крыши на Mercedes и Toyot

Автор:
24 июня 2023 08:54
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Toyota Camry   mercedes gls   Видео   Москва   бетонная плита   упала   фейл   
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Предварительно, плита упала во время ремонта здания. Обошлось без пострадавших,

"Мерин" принадлежит экс-руководителю ГУ ФССП по Московской области. "Камри" с чёрными номерами числится за Минобороны.

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Метки: Toyota Camry   mercedes gls   Видео   Москва   бетонная плита   упала   фейл   
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4  комментария
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3k
Роман Час назад
парковаться под строительными лесами - нужно какое-то альтернативное мышление (как и под карнизами ранней весной, например)
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19k
speaktr-st 2 минуты назад
А Toyot - это муж Toyota?
А зачем писать принадлежность пострадавших авто, чтобы проверить реакцию народа? Ну, типа, будут ли злорадствовать?
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23k
Евгений 14 минут назад
Заходит в салон Бентли пролетарий в робе и сапогах, спрашивает:
Почем Бентли GТ Соuре?
250 000 евро.
А в кредит на год?
25 000 евро в месяц.
Дофига, а на два года?
12 500. Дофига, а на три года?
Может есть смысл взять машину подешевле?
Смысл может и есть, но, сцука, плита упала именно на такую
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1k
Виктор Глущенко 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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