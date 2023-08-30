В Находке майор полиции украл в кафе 4 плитки шоколада

Местные паблики пишут, что инцидент произошёл в бизнес-центре на улице Портовая год назад — 18 октября 2022 года. Ссылаясь на свои источники, они уверяют, что майор, используя служебное положение, смог замять дело и не допустил публикацию ролика в соцсетях. И если эта информация окажется правдивой, то полицейскому грозит серьёзное наказание, а на сдачу прилетит за мелкую кражу, которая не подпадает под уголовную статью (ущерб — 500-600 рублей). Официальной информации о служебной проверке от находкинской транспортной полиции пока не поступало.