В Находке майор полиции украл в кафе 4 плитки шоколада

А ведь начальству будет говорить, что
сработал рефлекс случайно всё случилось.
В городе Находка Приморского края офицер полиции зачем-то стащил с прилавка кафе четыре плитки немецкого шоколада Ritter Sport. Герой видео — замначальника Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте, майор полиции Артём Кужель.
На кадрах с камеры наблюдения видно, как мнущийся с ноги на ногу полицейский, перебирает пальцами вожделенные плитки шоколада и, видимо, борется со своей совестью, решаясь на мелкое преступление. В итоге порядочность и честь мундира проиграли — полицейский забрал шоколад, спрятал за прилавок от других клиентов, а затем засунул в карман.
Источник:
Местные паблики пишут, что инцидент произошёл в бизнес-центре на улице Портовая год назад — 18 октября 2022 года. Ссылаясь на свои источники, они уверяют, что майор, используя служебное положение, смог замять дело и не допустил публикацию ролика в соцсетях. И если эта информация окажется правдивой, то полицейскому грозит серьёзное наказание, а на сдачу прилетит за мелкую кражу, которая не подпадает под уголовную статью (ущерб — 500-600 рублей). Официальной информации о служебной проверке от находкинской транспортной полиции пока не поступало.
Источник:
- В США обнаружили "худшую сторожевую собаку в мире"
- Пьяные воришки украли картину из туалета одного из кафе
- Останки мамонта нашли в Беларуси в Гомельской области
- Дайвер нашёл на дне Тихого океана тикающие часы Rolex
- Под Новосибирском парень украл из магазина игровые приставки
чтобы поймать преступника, ты должен думать, как преступник, ты должен чувствовать, как преступник, ты должен сам стать преступником!