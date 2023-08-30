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В Находке майор полиции украл в кафе 4 плитки шоколада

В Находке майор полиции украл в кафе 4 плитки шоколада

Автор:
30 августа 2023 18:31
Сообщество : Криминал
Метки: major   Видео   кража   находка   полицейский   шоколад   
1638
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А ведь начальству будет говорить, что сработал рефлекс случайно всё случилось.

В городе Находка Приморского края офицер полиции зачем-то стащил с прилавка кафе четыре плитки немецкого шоколада Ritter Sport. Герой видео — замначальника Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте, майор полиции Артём Кужель.


На кадрах с камеры наблюдения видно, как мнущийся с ноги на ногу полицейский, перебирает пальцами вожделенные плитки шоколада и, видимо, борется со своей совестью, решаясь на мелкое преступление. В итоге порядочность и честь мундира проиграли — полицейский забрал шоколад, спрятал за прилавок от других клиентов, а затем засунул в карман.

Местные паблики пишут, что инцидент произошёл в бизнес-центре на улице Портовая год назад — 18 октября 2022 года. Ссылаясь на свои источники, они уверяют, что майор, используя служебное положение, смог замять дело и не допустил публикацию ролика в соцсетях. И если эта информация окажется правдивой, то полицейскому грозит серьёзное наказание, а на сдачу прилетит за мелкую кражу, которая не подпадает под уголовную статью (ущерб — 500-600 рублей). Официальной информации о служебной проверке от находкинской транспортной полиции пока не поступало.

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Метки: major   Видео   кража   находка   полицейский   шоколад   
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22  комментария
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17k
Александр Н. Час назад
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4k
americos 2 минуты назад
Майор решил повысить квалификацию. Ведь
чтобы поймать преступника, ты должен думать, как преступник, ты должен чувствовать, как преступник, ты должен сам стать преступником!
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98
Афанасий Борщёв 7 минут назад
Не украл, а изъял вещественные доказательства
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17
Анал★Z★ 19 минут назад
Мусор - он и в Находке мусор.
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27k
Егор 22 минуты назад
Чтобы ловить преступников, надо думать как преступник. Заработался, короче.
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6k
Андрей Крылов 23 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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12k
Просто Царь Полчаса назад
Мусор, вроде, тоже человек.
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11k
Владимир Полчаса назад
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380
Александр Поляков Полчаса назад
дешёвка. мусор.
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130
Евгений Давыдов 39 минут назад
Ну вот как этого гавнюка назвать.
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3k
Руслан 41 минуту назад
«Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно.»
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4k
10001011101100 44 минуты назад
ублюдок
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2k
sokrat72 55 минут назад
Недавно был случайным свидетелем разговора двух ... мундиров, не знаю как иначе их назвать. В ОВД по коридору шел и эти двое обсуждали как они в обед планируют спец операцию, а именно: [мат]ят в каршеринговой машине бмв коврики. Один из них красочно обсуждал как он их утром заприметил и что надо бы в обед метнуться, коврики [мат] и в его авто очень подойдут.
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53k
smakido Час назад
Так и есть:жене, детям и про любовницу не забыл.
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48
Собака У Попа Час назад
Очень скроный человек для зам. начальника отдела. Какая прелесть - забрал 4 шоколадки. Не обложил ларёк налогом, не потребовал взятку, а просто взял 4 шоколадки. За что вы его осуждаете то?
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3k
kuchipachi 2 часа назад
Не украл, а конфисковал как вещдок
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1k
Vergüenza Ajena 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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