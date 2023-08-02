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Пьяные воришки украли картину из&nbsp;туалета одного из кафе

Пьяные воришки украли картину из туалета одного из кафе

Автор:
02 августа 2023 12:00
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   злоумышленники   картина   кража   пьяные   туалет   
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Причиненный ими ущерб составил 10 тыс. рублей.

Злоумышленника нашли по камерам. Когда оперативники выяснили личность картинного похитителя, он уже успел распорядиться украденным имуществом. Однако мужчина возместил потерпевшим причиненный ущерб в полном объеме.


В отношении подозреваемого расследуется уголовное дело, ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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Метки: Видео   злоумышленники   картина   кража   пьяные   туалет   
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5  комментариев
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Конечно, быстро раскрыли, потому что девушка за ближним столиком (камера_зал) агент под прикрытием, долго воров пасла и сразу же передала сообщение в центр по имплантированному в бок напарника телетайпу.
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1k
Андерсен 36 минут назад
Шедевр в туалете не повесят
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1k
MrAnderson 46 минут назад
" The media playback was aborted due to a corruption problem or because the media used features your browser did not support. " Очередное не работающее видео =(
(Гугл хром)
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5k
Babangdida 2 часа назад
Та самая картина:

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