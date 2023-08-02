Пьяные воришки украли картину из туалета одного из кафе

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Причиненный ими ущерб составил 10 тыс. рублей.
Злоумышленника нашли по камерам. Когда оперативники выяснили личность картинного похитителя, он уже успел распорядиться украденным имуществом. Однако мужчина возместил потерпевшим причиненный ущерб в полном объеме.
В отношении подозреваемого расследуется уголовное дело, ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
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