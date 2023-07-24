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Лидер норвежской партии "Красных" попался на краже очков и подал в отставку

Лидер норвежской партии "Красных" попался на краже очков и подал в отставку

Автор:
24 июля 2023 17:53
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   депутат   кража   магазин   норвегия   отставка   очки   
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Решил, видимо, что подлые капиталисты не заметят.

Глава норвежской лево-радикальной партии Rødt ("Красные") Бьорнар Мокснес попался на краже очков в аэропорту Осло и после "болезни" подал в отставку. Падкому на дорогие бренды социалисту очень понравились очки от Hugo Boss за 1199 норвежских крон (около 11 тысяч рублей). Он их примерил и не смог расстаться. Посовещавшись со спутницей, политик взял со стенда очки и вышел из магазина.

Магазинного вора вычислили быстро. Полиция оштрафовала его на 3000 крон и изъяла очки со сорванным ценником. Позже политик заявил, что случайно положил очки в свой багаж и вынес из магазина. Он утверждал, что обнаружив в кармане очки, запаниковал и поэтому сорвал ценник. Несмотря на то, что словам главы "Красных" в партии выразили доверие, Бьорнар Мокснес взял больничный, по выходу из которого заявил о своей отставке.


Я совершил большую ошибку и еще хуже поступил в дальнейшем. Мне очень жаль. У меня нет полного объяснения, как я мог сделать такую глупость

Rødt — крупная норвежская партия, состоящая из нескольких внутренних фракций — троцкисты, марксисты-ленинцы и демократические социалисты. Лево-радикальной партию называют из-за её приверженности революционно-социалистической идеологии. Партия выступает за власть трудящихся и переформированию так называемого норвежского государства всеобщего благосостояния в социализм, а затем — в коммунизм. Во время выборов правые партии клеймят "Красных" как "сторонников сталинского геноцида и коммунистической диктатуры".

И всё бы хорошо, но вот только какое отношение денди Бьорнар Мокснес имеет к беднякам и рабочим, о которых так печётся?

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Метки: Видео   депутат   кража   магазин   норвегия   отставка   очки   
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4  комментария
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83
Инякин Евгений 53 минуты назад
Стыренное у капиталистов считается трофейным
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1k
Николай 11 минут назад
Лутил.... или как там это называется?
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33k
koleos72 16 минут назад
Такое впечатление что у них не политики стали воровать, а гопники пролезли в политику!
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55k
zloykoyot 38 минут назад
Не спёр, а экспроприировал. Это другое, понимать надо.
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