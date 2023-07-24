Лидер норвежской партии "Красных" попался на краже очков и подал в отставку

Решил, видимо, что подлые капиталисты не заметят.
Глава норвежской лево-радикальной партии Rødt ("Красные") Бьорнар Мокснес попался на краже очков в аэропорту Осло и после "болезни" подал в отставку. Падкому на дорогие бренды социалисту очень понравились очки от Hugo Boss за 1199 норвежских крон (около 11 тысяч рублей). Он их примерил и не смог расстаться. Посовещавшись со спутницей, политик взял со стенда очки и вышел из магазина.
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Магазинного вора вычислили быстро. Полиция оштрафовала его на 3000 крон и изъяла очки со сорванным ценником. Позже политик заявил, что случайно положил очки в свой багаж и вынес из магазина. Он утверждал, что обнаружив в кармане очки, запаниковал и поэтому сорвал ценник. Несмотря на то, что словам главы "Красных" в партии выразили доверие, Бьорнар Мокснес взял больничный, по выходу из которого заявил о своей отставке.
Я совершил большую ошибку и еще хуже поступил в дальнейшем. Мне очень жаль. У меня нет полного объяснения, как я мог сделать такую глупость
Rødt — крупная норвежская партия, состоящая из нескольких внутренних фракций — троцкисты, марксисты-ленинцы и демократические социалисты. Лево-радикальной партию называют из-за её приверженности революционно-социалистической идеологии. Партия выступает за власть трудящихся и переформированию так называемого норвежского государства всеобщего благосостояния в социализм, а затем — в коммунизм. Во время выборов правые партии клеймят "Красных" как "сторонников сталинского геноцида и коммунистической диктатуры".
И всё бы хорошо, но вот только какое отношение денди Бьорнар Мокснес имеет к беднякам и рабочим, о которых так печётся?
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