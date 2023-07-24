Лидер норвежской партии "Красных" попался на краже очков и подал в отставку

Магазинного вора вычислили быстро. Полиция оштрафовала его на 3000 крон и изъяла очки со сорванным ценником. Позже политик заявил, что случайно положил очки в свой багаж и вынес из магазина. Он утверждал, что обнаружив в кармане очки, запаниковал и поэтому сорвал ценник. Несмотря на то, что словам главы "Красных" в партии выразили доверие, Бьорнар Мокснес взял больничный, по выходу из которого заявил о своей отставке.



