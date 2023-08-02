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Останки мамонта нашли в Беларуси в Гомельской области

Останки мамонта нашли в Беларуси в Гомельской области

Автор:
02 августа 2023 10:05
Сообщество : Жизнь в Беларуси
Метки: Видео   беларусь   животные   мамонт   находка   удивительно   
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Гигантское доисторическое млекопитающее было обнаружено во время исследования русла реки и извлечено на берег.

Во вторник водолазы Гомельского МЧС исследовали акваторию реки Беседь возле деревни Светиловичи в Ветковском районе. При этом они нашли останки мамонта.

Специалисты из Гомельского дворцово-паркового ансамбля подтвердили, что это кости доисторического гиганта. Остальные подробности пока остаются неизвестными.


Находки костей доисторических животных не являются чем-то необычным для Беларуси.

Многие исследователи считают, что миф об одноглазых гигантах циклопах появился во многом благодаря тому, что люди находили останки мамонтов.


В основании передней части черепа у мамонтов имеется большое отверстие, где мышцами крепился хобот и визуально оно напоминает глазницу.

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Метки: Видео   беларусь   животные   мамонт   находка   удивительно   
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Ivan Полчаса назад
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