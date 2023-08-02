Останки мамонта нашли в Беларуси в Гомельской области

Специалисты из Гомельского дворцово-паркового ансамбля подтвердили, что это кости доисторического гиганта. Остальные подробности пока остаются неизвестными.

Находки костей доисторических животных не являются чем-то необычным для Беларуси.

Многие исследователи считают, что миф об одноглазых гигантах циклопах появился во многом благодаря тому, что люди находили останки мамонтов.

В основании передней части черепа у мамонтов имеется большое отверстие, где мышцами крепился хобот и визуально оно напоминает глазницу.