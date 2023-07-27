FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 10622 поста • 1445 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
В Актанышском районе при строительстве трассы М7 найдено старое кладбище

В Актанышском районе при строительстве трассы М7 найдено старое кладбище

Автор:
27 июля 2023 12:20
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   дорога   захоронение   кладбище   люди   находка   трасса   фото   
1738
6
2

Известно, что кладбище обнаружили рядом с деревней Байсарово.

Также там, предварительно, нашли захоронения с античным оружием.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Видео   дорога   захоронение   кладбище   люди   находка   трасса   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Пуриц Жорж 2 часа назад
Хана стройке
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
302
DrEris Пуриц Жорж Час назад
После раскопок и когда увезут, стройка продолжится
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
vasilykopkov 4 минуты назад
В деревне Мышкино, можайского района возле церкви был погост.
Когда в 1962-63 годах начали заполнять водохранилище, погост затопило. Через полгода в сторону Москвы поплыли свежие гробы.
Сейчас, когда уровень воды снизили на этом месте возвышается небольшой остров, содержимое которого - сплошь старые могилы (встречаются и надгробья).
Каждое лето на этом острове приземляется детский палаточный "пионерский" лагерь, руководство лагеря в курсе, на чем он стоит.
До ночи песни, танцы, спортивные состязания, весёлые культурные мероприятия...

"Танцевали на гробах, богохульники."
(С) В.С.Высоцкий.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
Игорь 24 минуты назад
Вообще-то перед строительсвом должны проводится в том числе и археологические изыскания.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
diman02 2 часа назад
Наконечник - Скифский .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Игорь 2 часа назад
ну вообще то М-7 давно построена, может -при ремонте?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Deiz

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

277188



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Набирающие популярность в сообществах
Жгут&nbsp; Эсмарха не подходит для армии!
Жгут  Эсмарха не подходит для армии!
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Для ленивых

Лучшие демотиваторы
Коза при бабках

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#люди#интересное#США#история#Россия#Китай#знаменитости#шоу бизнес
#животные#автомир#интересно#ДТП#аварии#забавно#Юмор#Москва#СССР#подборка
#машина#в мире#Автовсячина#кино#авто аварии#Прикол#фильм#Япония#факты#красота
В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг

На что жалуетесь?

Вернуться