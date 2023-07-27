В Актанышском районе при строительстве трассы М7 найдено старое кладбище

1738
6
2
Известно, что кладбище обнаружили рядом с деревней Байсарово.
Также там, предварительно, нашли захоронения с античным оружием.
Источник:
Ссылки по теме:
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
Новости партнёров
реклама
Когда в 1962-63 годах начали заполнять водохранилище, погост затопило. Через полгода в сторону Москвы поплыли свежие гробы.
Сейчас, когда уровень воды снизили на этом месте возвышается небольшой остров, содержимое которого - сплошь старые могилы (встречаются и надгробья).
Каждое лето на этом острове приземляется детский палаточный "пионерский" лагерь, руководство лагеря в курсе, на чем он стоит.
До ночи песни, танцы, спортивные состязания, весёлые культурные мероприятия...
"Танцевали на гробах, богохульники."
(С) В.С.Высоцкий.