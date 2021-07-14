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Сообщество Треники&Вареники 2967 постов • 1063 подписчика подписаться
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В Волгограде полицейский задержал 6-летнего мальчика с 275 тысячами в кармане

В Волгограде полицейский задержал 6-летнего мальчика с 275 тысячами в кармане (2 фото + 1 видео)

Автор:
14 июля 2021 15:53
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   волгоград   кража   полицейский   ребенок   
2023
2
1

Как объяснил ребенок, он просто вышел купить игрушку.

Источник:

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Метки: видео   волгоград   кража   полицейский   ребенок   
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26  комментариев
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145
Александр Поляков 2 часа назад
тварь. ещё себя покажет.
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18k
Ego sum qui sum 8 минут назад
игрушку в форме ремня ему - чтобы помнилось
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35k
Олег 12 минут назад
Артемке светит ремень, бабушке светит общение с опекунами и срок за жестокое отношение к ребенку, потом Артемке светит детский дом и понеслась.... Полицейский, безусловно молодец, но жестоко наказывать пацана не нужно.
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6k
Vadim 13 минут назад
Ссылка youtu.be
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5k
disevenvis 39 минут назад
Помню то ли первый класс, то ли второй, дело было. Еще в советское время. Пацан из параллельного класса, нашел у родителей заначку, что то в районе около ста рублей, мелкими купюрами. Ходил и всем в классе раздавал. Ну и потом был массовый шмон и изъятие обратно )))
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157k
☭Cheкаво☭ 49 минут назад
"куриные шкурки, и одна картофелина...с ежами "
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8k
Потапыч 53 минуты назад
Было дело в 98 году, у нас один парень из двора стащил у отца котлету из 100 рублевых купюр и весь двор неделю обеспечивал чипсами, газировкой, и прочими радостями подростков того времени) когда папа обнаружил пропажу, мы этого парня на улице полгода не видели
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8k
kaboza Час назад
Полицейскому респект за бдительность и честность
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1k
Гарик Час назад
Хорошо то, что хорошо кончается. Видать бабушка хороший человек. Насчёт разбрасывать деньги где попало, а разве мы не должны доверять родным людям? Кому же тогда доверять? Урок для всех.
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266
Чешира Гарик 41 минуту назад
"- Доверять нельзя никому, даже себе. Мне - можно!" (С) Мюллер
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256
korney Час назад
Не "в кармане", а "на кармане". Ремень - условно.
И ...
Ссылка coub.com
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13k
Объект реальности Час назад
ремень - сам по себе игрушка.
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−55
Ви Час назад
мне в 90е родители дали на карманные расходы что-то в районе 100$ в рублях, так преподаватели отняли и вызвали родителей с вопросом "откуда у тебя такие деньги" родители были в шоке, какое их дело, дали и дали, учителя были в шоке, их месячная зарплата, но блин, тут история другая, ребенок украл, но это ребенок, у него нет цены денег.
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26k
Jackson-Motor Час назад
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2k
Rhino Час назад
Полицейский молодец.
А ведь мог бы подумать, что это популярный тиктокер вышел потратить свой дневной заработок, и ничего не предпринять.
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2k
Meri Poppins Ufa Час назад
6 лет. Не понимает номинал. Ребенок ни в чем не виноват. Не его, а себя надо наказывать взрослым. Повыше в сервант теперь прятать наличку бабушке.
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23k
Батончик с маком Час назад
Нефиг деньги разбрасывать где попало
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