В Волгограде полицейский задержал 6-летнего мальчика с 275 тысячами в кармане

Как объяснил ребенок, он просто вышел купить игрушку.
Бдительный полицейский спас семейный бюджет волгоградской семьи от ребенка-транжиры. Сегодня в половине девятого утра рядом с остановкой на улице Бухарцева патрульный заметил дошкольника, рядом с которым не было ни одного взрослого. Стражу порядка это показалось подозрительным и он подошел к мальчику, чтобы спросить, где его родители. Сначала мальчик на вопросы не отвечал. Но потом назвал свое имя и сказал, что родители, которые находятся дома, отпустили его погулять.
В ходе расспросов полицейский обратил внимание на торчащие из его кармана 5-тысячные купюры и принял решение отвезти ребенка в отдел и связаться с родителями.
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Выяснилось, что мальчик с двумя старшими сестрами и братом живет с бабушкой, которая является их опекуном. По ее словам, 6-летний Артём незаметно взял 275 тысяч рублей, которые копились для ремонта дома, и вышел на улицу. Причем об исчезновении денег она узнала от прибывших к ним домой полицейских. Сейчас с Артёмом работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.
К счастью, полицейский оказался рядом с мальчиком раньше других взрослых, которые легко могли оказаться мошенниками и обмануть или отобрать деньги. Артем не успел потратить ни копейки - все 275 тысяч рублей полицейские вернули бабушке.
Теперь Артемке светит ремень, а потом, наверное, игрушка. За более скромную сумму, конечно.
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И ...
А ведь мог бы подумать, что это популярный тиктокер вышел потратить свой дневной заработок, и ничего не предпринять.