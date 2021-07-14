В Волгограде полицейский задержал 6-летнего мальчика с 275 тысячами в кармане

Бдительный полицейский спас семейный бюджет волгоградской семьи от ребенка-транжиры. Сегодня в половине девятого утра рядом с остановкой на улице Бухарцева патрульный заметил дошкольника, рядом с которым не было ни одного взрослого. Стражу порядка это показалось подозрительным и он подошел к мальчику, чтобы спросить, где его родители. Сначала мальчик на вопросы не отвечал. Но потом назвал свое имя и сказал, что родители, которые находятся дома, отпустили его погулять.





В ходе расспросов полицейский обратил внимание на торчащие из его кармана 5-тысячные купюры и принял решение отвезти ребенка в отдел и связаться с родителями.