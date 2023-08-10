Дайвер нашёл на дне Тихого океана тикающие часы Rolex

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А потом и их владельца!
Мэтт Каддихи обнаружил Rolex Submariner за ~1,7 миллиона рублей, но не стал оставлять себе роскошный сувенир. Вместо этого он рассказал о винтажной находке в соцсетях. Случилось чудо: ему написал владелец часов.
Мужчина по имени Рик доказал, что является хозяином аксессуара, назвав личную гравировку на крышке. Часы очень много для него значили: Рик получил их от отца в 18 лет за победу в парусной гонке, в далёком 1971 году. Но потерял во время сёрфинга в 2019 году.
Всё это время часы продолжали работать и вернулись к Рику четыре года спустя.
Невероятно, но факт!
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За 4 года на дне (!) соленого моря, да с камушками на дне, часы, даже самые прочные подверглись бы коррозии и механическим повреждениям.
Герметичный корпус и будут работать пока батарейка не сядет.
Волнения на дне вряд ли достаточно, чтобы хватило на автоподзавод.
Вывод: скорее всего имеет место неточность перевода: часы не работали все 4 года лёжа на дне, а остались в рабочем сстоянии после 4 лет на дне.
даже рекламную концепцию нормально продумать не в состоянии