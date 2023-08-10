Дайвер нашёл на дне Тихого океана тикающие часы Rolex

Мужчина по имени Рик доказал, что является хозяином аксессуара, назвав личную гравировку на крышке. Часы очень много для него значили: Рик получил их от отца в 18 лет за победу в парусной гонке, в далёком 1971 году. Но потерял во время сёрфинга в 2019 году.