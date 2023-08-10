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Дайвер нашёл на дне Тихого океана тикающие часы Rolex

Дайвер нашёл на дне Тихого океана тикающие часы Rolex

Автор:
10 августа 2023 08:21
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Видео   дайвер   на дне Тихого океана   находка   удивительно   фото   часы Rolex   
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А потом и их владельца!

Мэтт Каддихи обнаружил Rolex Submariner за ~1,7 миллиона рублей, но не стал оставлять себе роскошный сувенир. Вместо этого он рассказал о винтажной находке в соцсетях. Случилось чудо: ему написал владелец часов.

Мужчина по имени Рик доказал, что является хозяином аксессуара, назвав личную гравировку на крышке. Часы очень много для него значили: Рик получил их от отца в 18 лет за победу в парусной гонке, в далёком 1971 году. Но потерял во время сёрфинга в 2019 году.

Всё это время часы продолжали работать и вернулись к Рику четыре года спустя.

Невероятно, но факт!

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Метки: Видео   дайвер   на дне Тихого океана   находка   удивительно   фото   часы Rolex   
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32  комментария
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592
Ivan Shotgun 2 часа назад
Rolex кварцевые бывают?, или их рыбы заводили?
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2k
rudenkov 9 минут назад
Наверное имеется ввиду, что когда их завели, то они заработали.
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9k
Trenzel2003 11 минут назад
Брехня!
За 4 года на дне (!) соленого моря, да с камушками на дне, часы, даже самые прочные подверглись бы коррозии и механическим повреждениям.
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10k
Фомич 11 минут назад
Может все же не "продолжали работать", а "находились в рабочем состоянии"?
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3k
Едондер пуп Полчаса назад
Сейлинг, серфинг, дайвинг, ролекс-шмолекс... буллинг всё это!
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8k
Puans-on 37 минут назад
А в чём достижение?
Герметичный корпус и будут работать пока батарейка не сядет.
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400
Человек Наблюдающий Puans-on 10 минут назад
Скорее всего автомеханика. Любое колебание и часы заведены. Ролех бро)
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956
ruslan d 39 минут назад
Повезло
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1k
no_fate 40 минут назад
Реклама для лохов ?
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30k
Григорий 42 минуты назад
Всяким сомневающимся. У меня часы Восток Амфибия в ящике 3 года лежат. Из принципа сейчас достал и проверил, функция автоподзавод - потряс и пошли.
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−5
Penis Canis 48 минут назад
тикающие четыре года под водой часы, ну-ну...
даже рекламную концепцию нормально продумать не в состоянии
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