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В Стамбуле трех человек госпитализировали после нападения бродячей обезьяны

В Стамбуле трех человек госпитализировали после нападения бродячей обезьяны

Автор:
30 августа 2023 11:06
Сообщество : Животные
Метки: Видео   ЧП   в мире   животные   люди   новости   обезьяна   стамбул   
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Агрессивная мартышка также успела залезть к кому-то домой через балкон и повредить мебель.

По данным источника, разгуливающая по улицам Стамбула обезьяна в социальных сетях стала «героем дня». В сети появилось видео, где примат нападает на ребенка и кусает за ноги. При этом девочка пугается и выбегает на дорогу — она чуть не попала под колеса мотоцикла.


«Зверь проник с балкона одного из домов и повредил мебель в квартире. Три человека, подвергшиеся нападению обезьяны, были госпитализированы», — сообщил телеканал.


Видеозаписи с агрессивной обезьяной стремительно набирают популярность в социальных сетях, отмечает источник. Жители Стамбула снимают примата на улицах и в своих жилищах.

Источник:

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Метки: Видео   ЧП   в мире   животные   люди   новости   обезьяна   стамбул   
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4  комментария
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Сергей Шишкин Час назад
О, так это новый фильм, 28 лет спустя!
Помню там так же начиналось.

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10k
Сергей 7 минут назад
Не знаю что там на улице, но в доме обезьяна в ошейнике и вроде бы ничего не сломала.
Кто то решил схитро*опить?
Соединить 2 видео в одно и в очередной раз, взорвать многострадальный тырнет?
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10k
Борис Карабанов 43 минуты назад
- Вы знаете, я тетушка Чарли... из Турции, где в лесах много-много диких обезьян! Превосходная страна. Там в лесу столько диких обезьян! Они каааак прыгнут! А давайте закурим! По-нашему, по-турецки!
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402
Илья Час назад
Был бы там грузовик в место мопеда девочка бы погибла .
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