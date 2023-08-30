В Стамбуле трех человек госпитализировали после нападения бродячей обезьяны

Агрессивная мартышка также успела залезть к кому-то домой через балкон и повредить мебель.
По данным источника, разгуливающая по улицам Стамбула обезьяна в социальных сетях стала «героем дня». В сети появилось видео, где примат нападает на ребенка и кусает за ноги. При этом девочка пугается и выбегает на дорогу — она чуть не попала под колеса мотоцикла.
«Зверь проник с балкона одного из домов и повредил мебель в квартире. Три человека, подвергшиеся нападению обезьяны, были госпитализированы», — сообщил телеканал.
Видеозаписи с агрессивной обезьяной стремительно набирают популярность в социальных сетях, отмечает источник. Жители Стамбула снимают примата на улицах и в своих жилищах.
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Кто то решил схитро*опить?
Соединить 2 видео в одно и в очередной раз, взорвать многострадальный тырнет?