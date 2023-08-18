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"Нашествие" пьяных енотов, громящих дома и поедающих домашнюю живность случилось в Германии

"Нашествие" пьяных енотов, громящих дома и поедающих домашнюю живность случилось в Германии

Автор:
18 августа 2023 08:50
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Германия   в мире   еноты   животные   забавер   люди   новости   
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Дико размножившиеся еноты пробираются в дома немцев, пожирают там кроликов и рыбок в аквариумах, если найдут, выпивают пиво.

Ученые говорят, что прирост популяции енотов в стране почти экспоненциальный, а попытки сократить его с помощью охоты привели только к увеличению их рождаемости.

Эти животные, которые кажутся такими милыми на первый взгляд, стали настоящей чумой в некоторых частях страны, - сообщает Frankfurter Allgemeine. Только в Берлине хозяйничают около 1000 енотов. На видео - попытка отловить пробравшегося в офисный центр хвостатого погромщика

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Метки: Видео   Германия   в мире   еноты   животные   забавер   люди   новости   
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9  комментариев
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14k
Kostick 53 минуты назад
ни разу не милые они. после того, как некие одарённые личности завезли этих паразитов в краснодарский край, популяция ящериц, амфибий, и многих птиц, в местах обитания енотов, резко сократилась. насколько помню, в кавказском заповеднике на них разрешили охоту. естественных врагов нет, плодятся шустро, жрут всё и всех.
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8k
soar 3 минуты назад
- Господин полковник, позвольте мне.
- Попробуйте, атаман.
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29k
Serg2001 53 минуты назад
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551
ruslan d Час назад
Бандиты
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Егор Час назад
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А.Берестенко 2 часа назад
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