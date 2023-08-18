"Нашествие" пьяных енотов, громящих дома и поедающих домашнюю живность случилось в Германии

Ученые говорят, что прирост популяции енотов в стране почти экспоненциальный, а попытки сократить его с помощью охоты привели только к увеличению их рождаемости.



Эти животные, которые кажутся такими милыми на первый взгляд, стали настоящей чумой в некоторых частях страны, - сообщает Frankfurter Allgemeine. Только в Берлине хозяйничают около 1000 енотов. На видео - попытка отловить пробравшегося в офисный центр хвостатого погромщика