"Нашествие" пьяных енотов, громящих дома и поедающих домашнюю живность случилось в Германии

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Дико размножившиеся еноты пробираются в дома немцев, пожирают там кроликов и рыбок в аквариумах, если найдут, выпивают пиво.
Ученые говорят, что прирост популяции енотов в стране почти экспоненциальный, а попытки сократить его с помощью охоты привели только к увеличению их рождаемости.
Эти животные, которые кажутся такими милыми на первый взгляд, стали настоящей чумой в некоторых частях страны, - сообщает Frankfurter Allgemeine. Только в Берлине хозяйничают около 1000 енотов. На видео - попытка отловить пробравшегося в офисный центр хвостатого погромщика
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