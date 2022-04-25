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В Китае обезьяна неожиданно напала на трёхлетнюю девочку

В Китае обезьяна неожиданно напала на трёхлетнюю девочку

Автор:
25 апреля 2022 09:15
Сообщество : Животные
Метки: Китай   в мире   видео   дети   животные   люди   нападение   обезьяна   
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В китайском городе Чунцин неравнодушный мужчина пришёл на помощь девочке, на которую напала обезьяна. Агрессивное животное подошло к ребёнку со спины и попыталось утащить в переулок.
Девочка была доставлена ​​в больницу, где ей оказали необходимую помощь. После встречи с обезьяной у ребёнка остался порез на голове и не самые приятные воспоминания.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Китай   в мире   видео   дети   животные   люди   нападение   обезьяна   
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9  комментариев
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4k
Горожанин 2 часа назад
Вот такие они - предки человека. Одним словом - бандерлоги.
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4k
бедный студент из Африки 50 секунд назад
нифига она сильная
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6k
Али Ди 20 минут назад
Это не обезьяна, это свинья.)
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1k
pinbalist Час назад
Завалить, суку, на глазах других обезьян. Пусть знают своё место.
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27k
Vazari Час назад
Более крупные обезьяны, типа бабуинов, регулярно воруют человеческих детей, детенышей львов и других кошачьих. И в садисткой игре очень жестоко убивают их. Эта тварина видимо тоже подобным инстинктом одержима.
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12k
Konstantin Час назад
Вооооооу, хренасе!
Жестко. Быстро, решительно. Какая сильная обезьяна!
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13k
ss Час назад
Это жизнь, дети. Если мы не будем побеждать природу, природа будет побеждать нас. Называется - эволюция.
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24k
SerGProS 2 часа назад
Обезьянки в войнушку играли - учились снимать часового
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