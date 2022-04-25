В Китае обезьяна неожиданно напала на трёхлетнюю девочку

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В китайском городе Чунцин неравнодушный мужчина пришёл на помощь девочке, на которую напала обезьяна. Агрессивное животное подошло к ребёнку со спины и попыталось утащить в переулок.
Девочка была доставлена в больницу, где ей оказали необходимую помощь. После встречи с обезьяной у ребёнка остался порез на голове и не самые приятные воспоминания.
Источник:
АНТИФИШКИ
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