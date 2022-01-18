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Автолюбитель из Индии вернул к жизни обезьяну

Автолюбитель из Индии вернул к жизни обезьяну (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 января 2022 09:26
Сообщество : Животные
Метки: Индия   в мире   видео   животные   люди   обезьяна   спасение   
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В Индии мужчина спас обезьяну, которая по неизвестной причине потеряла сознание. Автолюбитель заметил животное возле дороги и сделал ему массаж сердца и искусственное дыхание.
Усилия мужчины оказались не напрасны.

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Метки: Индия   в мире   видео   животные   люди   обезьяна   спасение   
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14k
alexis Час назад
А обезьяне поплохело из-за нового штамма коронавируса- «кранты всем 22»
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65k
Доктор Джонс 4 минуты назад
А вот в штатах одну обезьяну не спасли...
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137
Филипп Преображенский 47 минут назад
Да обезьян походу фрукта торчкового зажевал, и вставило его по дороге к родному дереву. Лежал кумарил, а поц в очках весь кайф ему обломил.
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