Автолюбитель из Индии вернул к жизни обезьяну

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В Индии мужчина спас обезьяну, которая по неизвестной причине потеряла сознание. Автолюбитель заметил животное возле дороги и сделал ему массаж сердца и искусственное дыхание.
Усилия мужчины оказались не напрасны.
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