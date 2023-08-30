"Это мой сын, понял?": межрасовая драка отцов на детской площадке в Москве попала на видео

Россия - страна контрастов. Здесь этнический африканец может навалять белому и послать его с применением чисто русских идиоматических выражений. Подобный инцидент случился недавно в московском микрорайоне Текстильщики.

Пара мальчишек в мирно играли на детской площадке. В какой-то момент пацаны поссорились, и чернокожий ребёнок набросился на своего белого приятеля. Увидев драку, отец избитого мальчика подошёл к забияке и отстранил его от своего сына. Он попытался объяснить, что драться не хорошо, но не преуспел. В разговор вмешался папа юного афромосквича. С криками "он мой сын" загорелый мужик набросился на Антона.