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"Это мой сын, понял?": межрасовая драка отцов на детской площадке в Москве попала на видео

"Это мой сын, понял?": межрасовая драка отцов на детской площадке в Москве попала на видео

Автор:
30 августа 2023 13:16
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Москва   Текстильщики   детская площадка   драка   межрасовая драка   отцы и дети   
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Чернокожий папаша вступился за своего сынка-задиру и отдубасил бледнолицего.

Россия - страна контрастов. Здесь этнический африканец может навалять белому и послать его с применением чисто русских идиоматических выражений. Подобный инцидент случился недавно в московском микрорайоне Текстильщики.


Пара мальчишек в мирно играли на детской площадке. В какой-то момент пацаны поссорились, и чернокожий ребёнок набросился на своего белого приятеля. Увидев драку, отец избитого мальчика подошёл к забияке и отстранил его от своего сына. Он попытался объяснить, что драться не хорошо, но не преуспел. В разговор вмешался папа юного афромосквича. С криками "он мой сын" загорелый мужик набросился на Антона.


Здоровый чернокожий с яростью метелил своего оппонента, подкрепляя драку русским матом. В итоге, как сообщают СМИ, пострадавший получил перелом носа, множество гематом и травму глаза. Мужчина обратился в заявлением в полицию, и нападавшего забрали в отделение.

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Метки: Видео   Москва   Текстильщики   детская площадка   драка   межрасовая драка   отцы и дети   
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6  комментариев
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55k
dima423 47 минут назад
Да что этот нигер себе позволяет?)
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430
mik6059 41 секунду назад
Афромосквич????? Хренассе толерантность. Негр - и всё. Меня так в школе учили - негроидная раса, европеидная и монголоидная. Всё.
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3k
kuchipachi 2 минуты назад
Ненавижу 2 вещи: расизм и негров
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16k
Shtoppi 15 минут назад
интересно, негр поедет за забором сидеть или условкой отделается?
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10k
МихА 22 минуты назад
Яжебатя чунга-чанга настолько любит сына, что даже готов его оставить на воспитание матери на несколько лет.
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